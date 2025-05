Sostegno alla genitorialità, parcheggi rosa in Campidoglio

Saranno realizzate due aree di sosta rosa nei pressi di Piazzale Caffarelli in Campidoglio, riservate a donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni, dipendenti o consigliere di Roma Capitale.

Ad annunciarlo la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Anche con piccoli gesti possiamo lanciare messaggi importanti. L’istituzione dei parcheggi rosa sul colle capitolino rappresenta un atto di attenzione e civiltà. Ringrazio la Polizia Locale che ha dato seguito ad una specifica richiesta nata dall’Assemblea capitolina.

E’ un modo concreto per sostenere la genitorialità e, in particolare, aiutare le donne a conciliare gli impegni professionali con quelli familiari. Roma Capitale deve continuare a essere vicina alle persone e sensibile alle esigenze della vita quotidiana“, commenta la presidente Celli.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.