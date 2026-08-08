Spaccio al parco tra i palazzi di Tor Sapienza: blitz dei “Baschi Verdi” a viale Morandi
Bloccati due sospetti dopo il tentativo di fuga: trovati cocaina, hashish, un coltello e contanti
Un angolo di verde pubblico trasformato nell’ennesimo punto di scambio rapido per la droga di quartiere. L’ultimo intervento di contrasto al narcotraffico nella periferia est della Capitale ha visto protagonisti i militari del Gruppo Pronto Impiego di Roma, che nell’ambito dei servizi “117” di controllo economico del territorio hanno messo a segno un blitz nella zona di Tor Sapienza.
L’operazione dei Finanzieri del Comando Provinciale è scattata durante un pattugliamento di routine a ridosso dei giardini pubblici di viale Giorgio Morandi, un’area verde incastonata tra i complessi residenziali del quartiere e da tempo sotto la lente dei controlli per fenomeni di spaccio e degrado urbano.
La svolta alla vista della pattuglia e la perquisizione
L’attenzione dei “Baschi Verdi” è stata attirata da due soggetti che si muovevano con fare sospetto tra i viali del parco, palesemente intenti a gestire compravendite di sostanze stupefacenti. Alla vista del mezzo di servizio della Guardia di Finanza, i due hanno tentato di accelerare il passo e darsi alla fuga per scivolare tra le palazzine limitrofe.
La manovra è stata però vanificata dal tempestivo intervento dei militari, che hanno tagliato ogni via di fuga, bloccando e identificando i due uomini in pochi istanti.
La successiva perquisizione personale eseguita sul posto ha confermato i dubbi degli operanti: nelle tasche dei fermati sono state rinvenute 12 dosi di cocaina (per un peso di circa 3,5 grammi), 2 dosi di hashish (pari a circa 4 grammi), un coltello da taglio e 240 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, considerati l’incasso dell’attività illecita condotta fino a quel momento.
Sicurezza e contrasto ai flussi illeciti
Per i due soggetti è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
Tutta la sostanza stupefacente, l’arma da taglio e la somma di denaro sono state sottoposte a sequestro cautelare.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.