Spin Time, bimbo in ospedale dopo giorni trascorsi sul marciapiede. L’Esquilino esplode: “Ora basta”

«Basta, deve essere l’ultima. Non c’è più un solo minuto da perdere». La voce della comunità che per anni ha abitato l’ex palazzo della Zecca in via Santa Croce in Gerusalemme si alza dal marciapiede dell’Esquilino con il tono sordo dell’esasperazione.

L’allarme, denunciato a vuoto per quattro giorni consecutivi, si è trasformato in emergenza sanitaria nel primo pomeriggio: un bambino di appena un anno e mezzo, di famiglia nigeriana, si è accasciato tra le braccia della madre per un improvviso collasso respiratorio.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente portando il piccolo in codice rosso al Policlinico Umberto I. Fortunatamente – secondo quanto appreso – non risulta essere in pericolo di vita.

Cinquecento ore sull’asfalto arroventato

La tragedia sfiorata è la cronaca annunciata di quanto sta accadendo al civico 55. Da mercoledì scorso, dieci piani di stanze e corridoi sono stati svuotati da un’evacuazione lampo a seguito di un principio d’incendio domato sul nascere.

Spegnere le fiamme, tuttavia, non è bastato a far rientrare le famiglie: la Magistratura ha apposto i sigilli di sequestro al portone d’ingresso, congelando l’immobile sia per le perizie sui danni sia per la pendente condizione di occupazione abusiva.

Da allora, un popolo invisibile composto da 400 persone – tra cui un centinaio di bambini e lattanti – si è accampato sul marciapiede sottostante. Senza un tetto, esposti alla morsa delle bolle d’aria calda dell’estate romana e con accessi igienici di fortuna, il presidio permanente ha trasformato la protesta in una resistenza di pura sopravvivenza.

Il tavolo in Prefettura e la corsa contro il tempo

«La solidarietà dei cittadini, della Protezione Civile, dei medici e delle strutture comunali è costante, ma qui si sta giocando con la pelle dei minori», attaccano i portavoce di Spin Time. Il cortocircuito istituzionale vede infatti congelate le risposte immediate in attesa che i passaggi burocratici facciano il loro corso.

Mentre l’asfalto di via Santa Croce in Gerusalemme continua a scottare, gli occhi sono puntati sul tavolo negoziale aperto in Prefettura. Il Comune di Roma sta provando ad accelerare la trattativa per rilevare la proprietà dell’immobile, con l’obiettivo di acquisirlo al patrimonio pubblico e avviare una regolarizzazione urbanistica e sociale.

Una partita patrimoniale complessa che però, da oggi, deve fare i conti con l’orologio biologico di un centinaio di bambini rimasti in strada.

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