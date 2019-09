Sport 4 all al Centro sportivo Oasi AICS all’Infernetto 

Da questa mattina e fino a domenica sera il Centro Sportivo Oasi AICS dell’Infernetto sarà teatro della seconda edizione di Sport 4 All coinvolgente evento sportivo organizzato dall’AICS Lazio che vedrà coinvolti oltre mille bambini e ragazzi di ogni età che si cimenteranno in diciotto discipline sportive, sotto l’attenta guida dei qualificati tecnici che operano all’interno dell’ente di promozione sportiva.

Mountain bike, roller, pattinaggio artistico, difesa personale, judo, karate, tennis, mamanet, pallavolo, ginnastica, funzionale, pilates, total body, yoga, boxe in action, kung fu, lung tao quan, baguazhang, sono gli sport che vedranno coinvolti i giovani protagonisti della manifestazione fra esibizioni, gare, stage e match test che certificheranno l’effervescenza del Centro Sportivo Oasi Aics diventato in pochi anni un grande punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare sport nel popoloso quartiere dell’Infernetto, nel cuore del X Municipio, dove lo sport di base e l’inclusione sono le parole d’ordine Sport 4 All, oltre ai partecipanti, vedrà coinvolte oltre 3000 persone, fra allenatori, dirigenti accompagnatori, genitori e semplici spettatori che vorranno lasciarsi coinvolgere nella splendida atmosfera della manifestazione.

L’ingresso per il pubblico sarà gratuito e darà modo a tutti di conoscere i diversi sport che si svolgono all’interno dell’Oasi Aics Roma, struttura recentemente rinnovata e dotata di moderne strutture sportive che con Sport 4 All aprirà la stagione sportiva 2019/2020