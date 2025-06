Sport, la Regione Lazio lancia la riforma: presentata la nuova proposta di legge

Dopo oltre vent’anni di attesa, il mondo dello sport nel Lazio si prepara a voltare pagina. È stata presentata ufficialmente in Commissione regionale la nuova proposta di legge “Norme in materia di sport”, firmata dall’assessore Elena Palazzo.

Un testo atteso, discusso, nato da un lungo confronto sul territorio con associazioni, amministratori e realtà locali. Ora la parola passa all’Aula, ma l’obiettivo è chiaro: dare allo sport il ruolo centrale che merita nella vita sociale, educativa ed economica della regione.

Un cambio di rotta necessario, che punta a superare una normativa ferma al lontano 2002. In vent’anni, lo sport è cambiato profondamente – basti pensare all’impatto delle tecnologie, alle nuove esigenze delle comunità e al crescente bisogno di inclusione. E il Lazio vuole essere pronto a rispondere alle sfide del presente.

«Abbiamo lavorato a una legge moderna, inclusiva ed efficace – ha spiegato l’assessore Palazzo –. Una legge che riconosca lo sport come diritto di tutti, ma anche come strumento di benessere, coesione e sviluppo. Insieme possiamo davvero costruire il futuro dello sport nel Lazio».

Trenta articoli, una visione condivisa. La nuova proposta affronta temi cruciali: dal sostegno agli impianti sportivi ai grandi eventi, passando per i “buoni sport”, un’agevolazione per aiutare giovani e famiglie fragili ad accedere ad attività motorie.

Senza dimenticare la programmazione congiunta tra istituzioni, federazioni e realtà locali, vero cuore pulsante del tessuto sportivo regionale.

Il presidente della Commissione Sport, Cultura e Turismo, Luciano Crea, ha confermato l’avvio di un ciclo di audizioni, affinché la nuova legge possa arricchirsi del contributo di tutti: «Vogliamo una normativa partecipata, vicina ai territori e alle esigenze concrete degli operatori e degli sportivi».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.