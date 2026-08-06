Stadio Olimpico, definito il piano mobilità 2026-27

Con il primo impegno ufficiale di Coppa Italia tra Lazio e Mantova fissato per il 16 agosto, parte ufficialmente il nuovo piano della viabilità e della sosta predisposto dalla Questura per la stagione sportiva 2026/2027 allo Stadio Olimpico.

La pianificazione per il flusso di tifosi ed eventi terrà conto dei cantieri aperti nell’area per la realizzazione delle future stazioni della Linea C della Metropolitana a Farnesina e Auditorium (piazza Apollodoro).

Divieti di sosta e parcheggi dedicati ai tifosi

Fin dalle prime ore del mattino nei giorni di gara, scatterà il divieto di fermata e parcheggio in un perimetro ampio attorno all’impianto del Foro Italico, tra cui:

Via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale e viale della Macchia della Farnesina, viale Paolo Boselli, viale Giuseppe Volpi, piazzale e lungotevere Diaz, via Toscano, via Contarini, largo Ferraris IV, via dei Monti della Farnesina, viale dello Stadio Olimpico, viale De Amicis, via del Campeggio, piazzale dello Stadio Olimpico, lungotevere Fellini e Cadorna, viale di San Giuliano, via Colli della Farnesina, Ponte Duca D’Aosta e l’ex deposito Atac di piazzale Maresciallo Giardino.

Su via Pier della Francesca, viale del Vignola e sui lungotevere Flaminio e Thaon de Revel la sosta sarà consentita esclusivamente nel rispetto della segnaletica stradale.

Per gli spettatori dotati di tagliando d’ingresso saranno attive le consuete aree di parcheggio riservate:

Piazzale Clodio

Villaggio Olimpico (zona viale della XVII Olimpiade)

Modifiche alla viabilità e senso unico temporaneo

Nelle fasi d’afflusso e deflusso, la Polizia Locale potrà disporre chiusure temporanee al traffico. In particolare, su via Edmondo De Amicis sono previste possibili restrizioni e l’istituzione del senso unico temporaneo per i veicoli provenienti da via della Camilluccia in direzione piazzale dello Stadio Olimpico.

Come raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici

L’area del Foro Italico resta servita da un’ampia rete del trasporto pubblico locale:

Tram 2: collega la stazione Metro A di Piazzale Flaminio a Piazza Mancini (a Flaminio arrivano anche le linee bus 61, 160, 490 e 495).

Capolinea e nodi verso Clodio/Mancini: linee 23, 31 (da Laurentina/Metro B), 32 (da Ottaviano/Metro A), 53, 69, 70 (da Termini), 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301 (da Lepanto/Metro A), 446, 628, 910, 911 e 982.

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