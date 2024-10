Stefania Placidi maestria e passione per la canzone romana

In occasione della presentazione del libro “101 cose di fare a Roma almeno una volta nella vita” di Ilaria Beltramme (Newton Compton Editori) domenica 13 ottobre abbiamo avuto il privilegio e la gioia di ascoltare alcuni brani della canzone romana mirabilmente eseguiti da Stefania Placidi.

Stefania Placidi, chitarrista e cantante, autrice, nasce a Roma ed è attiva, soprattutto sulla scena romana, con progetti propri e numerose collaborazioni, musicali e teatrali.

Da molti anni con Lucilla Galeazzi, autorevole esponente della musica tradizionale italiana nel Mondo, partecipa a numerose produzioni, condividendo anche spettacoli in duo, in Italia e all’estero.

Dal 2015 inizia la collaborazione con la scrittrice e storica romana Ilaria Beltramme, con cui realizzerà nel 2017 “Breve Storia del Popolo Romano”, una conferenza-concerto in cui si rievocano i grandi episodi della vita del popolo della Città Eterna, sottoforma di racconto cantato.

Dal 2017 propone in solo “Pe’ strada romana passo cantanno” con canti di transumanza e serenate, canti di viandanti e di lavoro di Roma e dell’Agro Romano, intervallati da curiose piccole storie. Da questa esperienza di cui è autrice e interprete uscirà un piccolo lavoro discografico.

Da un repertorio laziale presenta in duo, per contrabbasso, chitarra e voce “Fiord’Amaranto” , che ha toccato varie tappe in Italia e si prepara per l’estero.

Nel 2021 presenta “L’altra Roma”, un collage di canzoni e storie che raccontano la città nella sua modernizzazione vista dal basso, ma con lo sguardo sensibile di grandi autori.

Segue nel 2022 il debutto di un nuovo solo, omaggio alle grandi protagoniste della cultura musicale popolare italiane: “Ballata per sei corde”.

L’impegno artistico è corredato da attività formative e laboratoriali, presso associazioni, scuole , festival e eventi culturali diversi.

info e contatti: stefaniaplacidi2@gmail.com

