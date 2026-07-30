Stop a camper e roulotte sul lungomare di Ostia: arrivano le nuove regole per i parcheggi

Un giro di vite amministrativo per ripristinare il decoro urbano e arginare la sosta selvatica lungo le arterie che costeggiano il mare di Roma.

Si è conclusa la fase operativa per l’applicazione della nuova disciplina della viabilità e del parcheggio nel quadrante del litorale ostiense, con norme severe pensate per vietare la stazionamento prolungato di autocaravan, camper e roulotte nelle aree di sosta strategiche.

La misura si aggiunge ai provvedimenti già scattati nei mesi scorsi a Piazza Sirio e Piazzale Magellano, completando il piano di riordino del Municipio X contro il degrado e l’occupazione impropria degli spazi pubblici a ridosso degli stabilimenti.

Le vie interessate dai divieti e il maxi piazzale da 270 posti

Il piano varato dalle istituzioni locali introduce l’assegnazione esclusiva degli stalli di sosta alle sole autovetture e ai ciclomotori, escludendo i mezzi ricreativi di grandi dimensioni.

La mappa del nuovo piano sosta a Ostia:

Le zone chiave: Piazzale Mediterraneo, Via della Stazione di Castel Fusano e l’area di sosta di Lungomare Amerigo Vespucci (270 posti di fronte al Lido dell’Esercito);

Le strade interne: Via Luigi Pennazzi, Via dei Sandolini, Via Giuseppe Renato Bellot e Via dell’Aquilone;

L’obiettivo: Sradicare i fenomeni di stazionamento abusivo e stanziale per garantire rotazione e fruibilità turistica.

Di Matteo: “Fine al degrado, regole certe per l’accesso alle spiagge”

A tracciare il bilancio del provvedimento è Leonardo Di Matteo, presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità di Roma Capitale per il Municipio X:

«Con il completamento di questo iter amministrativo — spiega Di Matteo — si conclude il percorso avviato dalle Commissioni e dal Consiglio Municipale. Questo intervento introduce regole chiare per l’utilizzo di aree strategiche di accesso al litorale, migliorando la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli spazi pubblici. Restituiamo ai cittadini parcheggi più ordinati, funzionali e accessibili».

Il presidente ha infine rivolto un ringraziamento agli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale e ai tecnici della Direzione Tecnica Municipale per il lavoro congiunto di mappatura e segnaletica che ha reso operative le nuove prescrizioni.

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