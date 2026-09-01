Tabacco di contrabbando nei bagagli: scoperti 8,7 chili al porto di Civitavecchia, multe da 43mila euro

Un tentativo di introduzione illegale di tabacchi lavorati esteri e tabacco da mastico è stato sventato presso lo scalo marittimo di Civitavecchia.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in stretta sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), hanno bloccato il carico illecito proveniente dall’Algeria nel corso delle quotidiane attività di ispezione e controllo del flusso passeggeri.

L’operazione si è svolta nell’ambito delle verifiche di routine focalizzate sulle tratte navali internazionali considerate maggiormente sensibili ai traffici di contrabbando.

I controlli al varco ed il sequestro

Le verifiche dei militari del Gruppo di Civitavecchia e del personale dell’Ufficio ADM Lazio si sono concentrate su due cittadini di nazionalità algerina appena scesi da una nave traghetto salpata dal porto di Annaba:

Il nascondiglio nei bagagli: Durante le perquisizioni delle valigie al seguito, le forze dell’ordine hanno scovato 0,400 kg di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.) ed ulteriori 8,295 kg di tabacco da mastico, per un peso complessivo di 8,695 kg.

L’evasione dei dazi: La merce era stata occultata tra gli effetti personali al preciso scopo di sfuggire ai dazi doganali ed alle imposte previste per l’importazione nel territorio italiano.

Sanzioni pecuniarie da oltre 43.000 euro

I prodotti sono stati immediatamente posti sotto sequestro amministrativo per la successiva confisca e distruzione.

Nei confronti dei due viaggiatori sono scattate salatissime sanzioni pecuniarie per un ammontare totale di 43.475 euro.

Il calcolo della multa è stato determinato applicando la soglia edittale di 5 euro per ogni singolo grammo di tabacco introdotto illegalmente.

L’intervento conferma l’efficacia del dispositivo di vigilanza congiunto operante nei nodi strategici portuali ed aeroportuali della regione.

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