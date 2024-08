Teatro dell’Opera, al via campagna abbonamenti 2024/25

Dopo la pausa estiva, al Teatro Costanzi la biglietteria riapre il 2 settembre e da sabato 7 – con orario dal lunedì al sabato 10.30-17.00 – è possibile abbonarsi a “Volti del potere”, la nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma che vede 12 titoli operistici, 7 balletti e 6 concerti. Le nuove produzioni sono 11, 9 d’opera e 2 di danza.

Dal 7 settembre al 1° ottobre si possono sottoscrivere gli abbonamenti “Gran Teatro All inclusive”, “Gran Teatro” e “Leggero”; dal 5 al 15 ottobre disponibili anche i “Fantasia” e gli altri abbonamenti “mini”: “Tutto Danza”, “Concerti”, “Week end”, “Vietato ai maggiori di 30 anni”, “Lezioni di Opera” con Giovanni Bietti e, novità assoluta della stagione 2024-25, “Passaporti di Danza” con Eleonora Abbagnato; il 16 ottobre parte la vendita dei singoli biglietti.

Così le diverse formule di abbonamento:

“Gran Teatro All inclusive”: il migliore abbonamento per assistere agli spettacoli della stagione 2024/25, garantendosi un posto sicuro e privilegiato per 17 titoli, 10 opere e 7 balletti, sui 19 in cartellone.

“Gran Teatro”: ampia la scelta anche con questa tipologia di abbonamento che consente di assistere a 14 spettacoli della stagione 2024/25, 9 opere e 5 balletti.

“Leggero”: così diventano gli abbonamenti “Gran Teatro” e “Gran Teatro All inclusive” per adulti oltre i 65 anni d’età cui spetta un prezzo scontato.

“Fantasia”: è l’abbonamento a 5 titoli della stagione 2024/25 a scelta tra una delle seguenti opzioni: 5 opere; 4 opere + 1 balletto; 3 opere + 2 balletti.

“Tutto Danza”: la formula di abbonamento per gli amanti della danza che consente di abbonarsi ai 6 balletti in scena al Teatro Costanzi.

“Concerti”: è previsto un abbonamento anche per i 6 appuntamenti che vedono sul podio il Direttore musicale del Teatro dell’Opera di Roma Michele Mariotti, impegnato in due concerti, Esa-Pekka Salonen, Ignazio Maria Schifani, James Conlon e Diego Ceretta.

“Week end”: un abbonamento speciale che permette di assistere a 4 spettacoli (4 opere oppure 3 opere + 1 balletto) durante il week end ideale anche per chi vive fuori Roma, un’occasione per un soggiorno indimenticabile in uno dei luoghi culturali della città.

“Vietato ai maggiori di 30 anni”: è dedicato ai giovani che potranno assistere in anteprima alle prove generali (5 opere e 3 balletti).

“Lezioni di Opera”: 8 appuntamenti che precedono altrettante “prime” per soddisfare le molte domande e curiosità degli spettatori. Con un linguaggio semplice e accessibile Giovanni Bietti illustra il contesto e i contenuti musicali e drammatici di ogni opera per permettere a chiunque di godersi la rappresentazione apprezzandone ogni sfumatura.

“Passaporti di Danza”: il progetto, a cura di Eleonora Abbagnato, vede 3 incontri in cui la Direttrice del Corpo di Ballo dell’Opera di Roma dialoga con il pubblico per entrare nel cuore della grande Danza. Anche per questa novità assoluta della stagione 2024-25 è previsto un abbonamento.

Informazioni e approfondimenti sul sito del Teatro dell’Opera

