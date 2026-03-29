Terrore sul Terminillo: escursionista scivola nel vuoto, salvato “per un soffio” dalla neve morbida

Doveva essere una domenica all’aria aperta, tra i sentieri della “montagna dei romani”, e invece si è trasformata in un intervento di soccorso ad alta tensione.

Un escursionista di 28 anni, residente a Roma, è rimasto coinvolto in un grave incidente mentre affrontava la via normale verso la vetta del Monte Terminillo, sul versante della Valle del Sole.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe perso l’equilibrio in un tratto particolarmente insidioso, scivolando lungo un pendio innevato e ripido.

Una caduta pericolosa, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche: a fermarlo, infatti, è stato un accumulo di neve fresca che ha agito come un provvidenziale cuscinetto naturale, arrestando la sua corsa a pochi metri da un salto di roccia.

Scattato l’allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio. I tecnici hanno raggiunto il 28enne via terra, operando in condizioni difficili per metterlo in sicurezza ed evitare ulteriori scivolamenti.

Data l’impervietà della zona, è stato poi richiesto l’intervento dell’elisoccorso: dall’elicottero del 118, un operatore del CNSAS ha effettuato il recupero tramite verricello, sollevando l’escursionista direttamente dal punto dell’incidente.

Trasportato a valle in una piazzola sicura, il giovane è apparso in condizioni complessivamente buone nonostante la caduta. Nessuna frattura evidente, ma tanto spavento: è stato comunque affidato ai sanitari per tutti gli accertamenti del caso.

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