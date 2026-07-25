Testaccio, rubano gli estintori e li svuotano nel parco dei bambini: polvere e degrado a Piazza Santa Maria Liberatrice

Un blitz vandalico, gratuito e insensato, che ha lasciato una scia di polvere bianca e profonda indignazione nel cuore di Testaccio.

Nella notte, ignoti si sono introdotti nel parcheggio interrato di via Galvani, hanno asportato diversi estintori antincendio e si sono poi diretti verso la vicina piazza Santa Maria Liberatrice, divertendosi a scaricarne integralmente il contenuto sul mobilio urbano e sulle giostrine dell’area giochi riservata ai più piccoli.

Un vero e proprio sfregio al decoro di uno dei rioni più iconici della Capitale, che questa mattina si è svegliato con le altalene, i cavalli a dondolo e gli scivoli completamente ricoperti dalla patina chimica e tossica degli estintori.

La reazione delle istituzioni: scatta la bonifica

Sulla vicenda sono intervenuti immediatamente i rappresentanti istituzionali del territorio e del Campidoglio per attivare le procedure di pulizia straordinaria ed evitare rischi per la salute dei residenti e dei bambini.

«Con l’Assessore municipale Stefano Marin abbiamo immediatamente chiesto l’intervento dell’Ufficio Decoro di Roma Capitale, che provvederà alla pulizia e alla bonifica delle aree interessate.

Non ci sono elementi per dire chi sia stato né quale fosse il motivo. Potrebbe trattarsi di un atto di vandalismo gratuito, di una bravata o del divertimento irresponsabile di qualche gruppo di ragazzi incapace di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.

Resta però un dato di fatto: ancora una volta a pagare il prezzo di questi comportamenti sono la vivibilità, il decoro e la sicurezza del nostro Rione». Yuri Trombetti, consigliere capitolino del Partito Democratico e presidente della Commissione Patrimonio di Roma Capitale (via Facebook).

Incertezza sugli autori

Al momento non si conoscono gli esecutori del gesto né le motivazioni alla base dell’azione.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella del raid notturno ad opera di una baby gang o di un gruppo di giovani in cerca di svago irresponsabile.

Non è fittizia la possibilità che le forze dell’ordine possano acquisire nelle prossime ore i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili del danneggiamento e del furto del materiale antincendio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza