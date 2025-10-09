Tevere, presentato il Piano strategico e operativo

Il Tevere diventa spina dorsale del futuro di Roma, trasformandosi in infrastruttura verde e blu capace di guidare la città verso la transizione ecologica, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana.

A presentare la visione oggi all’Ara Pacis è stato il Piano Strategico e Operativo (PSO) “Il Tevere e la Città”, nell’ambito del convegno internazionale organizzato per il Tevere Day.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali e cittadini attivi: tra gli altri, Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica, Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura e Ambiente, e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre agli esperti coinvolti nella stesura del PSO come l’arch. Enrica De Paulis, il prof. arch. Carlo Gasparrini e l’arch. Marco Tamburini di Risorse per Roma Spa.

Il PSO prende forma lungo 75 km di paesaggi naturali, urbani e periurbani, da Settebagni fino alla foce a Ostia, attraversando il Flaminio, il Centro storico, l’ex zona industriale di Ostiense-Marconi e l’Agro Romano.

L’obiettivo è trasformare il Tevere da confine tra le parti della città a laboratorio di innovazione urbana, sociale e culturale, generando connessioni ecologiche, spazi pubblici accessibili e centralità urbane integrate.

Tre sono gli obiettivi strategici del piano:

Fiumi di verde e blu – spazi naturali e urbani per una transizione ecologica e sociale.

Rete di mobilità sostenibile – percorsi ciclabili, pedonali e mezzi pubblici per tutti.

Arcipelago di centralità urbane – luoghi dell’abitare e della comunità da valorizzare.

Il PSO si articola in tre elaborati principali:

un quadro descrittivo e interpretativo che mappa vincoli, piani e relazioni sociali e ambientali;

un quadro strategico-progettuale che definisce obiettivi, priorità e azioni;

una proposta di governance, con strumenti decisionali per garantire coerenza e collaborazione tra uffici, enti e istituzioni sovraordinate.

Il piano comprende centinaia di interventi, integrati con quelli già in corso, e prevede finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Gli elaborati sono digitalizzati in Geographic Information System (GIS), aggiornati costantemente per monitorare modifiche, priorità e progressi.

Il PSO è già approvato dalla Giunta di Roma Capitale; entro fine ottobre sarà possibile presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Capitolina.

Tutto il materiale sarà disponibile sul Geoportale di Roma Capitale, con l’obiettivo di comunicare la strategia ai cittadini e facilitare cooperazione e coordinamento decisionale.

Luoghi significativi per la rigenerazione del Tevere

