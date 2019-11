The Meltin’ Rock il 9 novembre

Il 9 novembre alle ore 21 in via della Massa Calciana 7 a Roma (Zona Giardinetti) alla Fontanina da Nicola, l’energia coinvolgente del rock e del pop in The Meltin’ Rock.

Con la stupenda Voce di Chiara Forbicioni, alla batteria Raffaele Marciano, basso Carlo Bianchi, tastiere Marco Perugini, chitarra Marco Mancini.

Una serata da non perdere.