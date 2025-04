Tomba Papa Francesco, nuove misure di sicurezza

Nuovo modello organizzativo per la sicurezza della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Lo ha disposto la Questura con l’obiettivo di garantire l’accoglienza dei numerosi fedeli attesi per un omaggio alla tomba di Papa Francesco.

Aumentate le postazioni destinate ai controlli per contenere il rischio di lunghe code.

“Al fine di gestire i flussi di ingresso in incremento, è stata pianificata la perimetrazione con dispositivi di transennamento mobile lungo tutto il perimetro di piazza dell’Esquilino – spiega una nota della Questura – Il ‘cuore pulsante’ del nuovo modello organizzativo per la sicurezza della basilica di Santa Maria Maggiore si integra ed arricchisce di uno scacchiere esterno, in cui Forze dell’Ordine ed unità specializzate operano con azioni di controllo del territorio“.

Il dispositivo di sicurezza coinvolge anche tutta l’area del vicino scalo ferroviario di Termini.

“Non manca il potenziamento dei servizi già pianificati da mesi, anche nella cornice del dispositivo di sicurezza giubilare, nelle principali stazioni della metro, tra cui un focus particolare sarà dedicato alle stazioni di piazza della Repubblica e via Cavour – prosegue la nota – Il nuovo modello organizzativo per la sicurezza della Basilica, ad assetto variabile, si ispira ad una esigenza emergente, modulabile a vista, sia in termini di potenziamento che di ridimensionamento, in ragione degli scenari che andranno ad evolversi sotto il profilo dell’afflusso di fedeli e delle celebrazioni che interesseranno la stessa Santa Maria Maggiore“.

La Basilica è aperta dalle 7 alle 19:30 ed è stato creato un corridoio transennato per l’instradamento lungo via Liberiana e in piazza dell’Esquilino.

Trasporto pubblico locale: come raggiungere Santa Maria Maggiore

Nei pressi della basilica fermano le linee C3, 16, 70, 71, 75, 105, 117 (non nei giorni festivi), 150F, 360, 514, 590, 649 e 714. Termini è la fermata della metro più vicina, dove arrivano le linee A e B/B1. Anche con i treni delle ferrovie regionali FL4, FL5, FL6, FL7 e FL8 si raggiunge la stazione Termini.

Ulteriori informazioni sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

