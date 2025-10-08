Tor Sapienza, nasce un nuovo parco: alberi, giochi e panchine per il quartiere

Un piccolo polmone verde nel cuore del Municipio V. In via Rosalba Carriera, proprio di fronte al nuovo asilo nido inaugurato a febbraio, una nuova area che promette di diventare il punto di ritrovo per famiglie, bambini e residenti del quartiere compreso tra via della Rustica e via Rosalba Carriera.

Un fazzoletto di terra di oltre 5.000 metri quadrati, che fino a pochi mesi fa era inutilizzato, è stato acquisito dal Municipio e trasformato in uno spazio accogliente, pensato per la comunità.

Ora, tra i vialetti, spuntano nuovi alberi e panchine, mentre i primi bambini iniziano già a giocare sulle strutture ludiche installate dal servizio giardini.

A rendere tutto più sostenibile, anche un sistema di irrigazione innovativo, alimentato dal recupero delle acque di due fontanelle pubbliche.

“Un intervento che unisce bellezza e rispetto per l’ambiente”, spiegano il presidente del Municipio Mauro Caliste e l’assessore al Verde Edoardo Annucci, che nei giorni scorsi hanno visitato la nuova area durante un sopralluogo.

“Vogliamo restituire ai cittadini spazi vivi, curati e sicuri – ha dichiarato Caliste –. Le aree verdi sono luoghi di socialità, ma anche strumenti di benessere urbano.”

Il parco di via Rosalba Carriera è solo il primo tassello di una più ampia operazione di riqualificazione del verde pubblico che interesserà tutto il quadrante.

A breve partiranno i lavori anche al Parco Taverna, dove sono previsti nuovi arredi, giochi, attrezzature sportive e pavimentazioni ecologiche che favoriranno la permeabilità del suolo.

Il progetto, già presentato ai residenti, dovrebbe iniziare entro metà ottobre, mentre è già in programma la riqualificazione del giardino di via Valente.

Nel frattempo, proseguono anche gli interventi a Villa Gordiani, dove il Servizio Giardini sta rimuovendo vecchie ceppaie e piantando nuovi alberi.

È inoltre in arrivo una nuova area giochi in via Olevano Romano e la sostituzione completa delle panchine del parco.

“Stiamo investendo nel verde urbano per rendere i nostri quartieri più vivibili e a misura di persona – sottolinea l’assessore Annucci –. Ogni albero piantato, ogni panchina installata, è un passo verso una città più bella e sostenibile.”

