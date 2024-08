Torna a Roma la neve d’agosto

Torna anche quest’anno la suggestiva rievocazione storica della neve sulla Capitale . Lunedì 5 agosto come da tradizione romana tornerà il prodigio avvenuto nel 358 d.C. sul Colle Esquilino.

Alle 17:30 il Santo Padre presenzierà i secondi Vespri Presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, a seguire alle 21 a mezzanotte in piazza di Santa Maria Maggiore andrà in scena l’attesa e intensa nevicata artificiale tra spettacoli di luci e musica per la rievocazione storica del “Miracolo della Madonna della Neve” all’Esquilino.

Le mofifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale – Dalle 17 saranno interdette al traffico piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Liberiana, via Carlo Alberto, via Merulana, (da piazza Santa Maria Maggiore a largo Brancaccio), via Gioberti (tratto compreso tra piazza Santa Maria Maggiore e via Napoleone lll).

Deviate le linee bus 16, 70, 71, 360, 590, 649 e 714.

