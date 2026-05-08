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Torna la IV Rassegna Corale del V Municipio

Il primo evento sarà il 17 maggio 2026

Redazione - 8 Maggio 2026

La grande musica torna a farsi sentire tra le strade e le piazze del quadrante est della Capitale.

Riparte la IV Rassegna Corale del V Municipio, una manifestazione che si è ormai consolidata come uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi per gli amanti della polifonia e del canto d’insieme.

Un viaggio sonoro che, tappa dopo tappa, punta a trasformare luoghi simbolo e angoli quotidiani del territorio in palcoscenici d’eccezione.

Il sipario si alza il 17 maggio

L’attesa sta per finire: il primo appuntamento della kermesse è fissato per domenica 17 maggio 2026. Sarà questo l’evento d’apertura che darà il via a una serie di concerti pensati per far dialogare la voce dei cori con l’identità dei quartieri.

Dal Pigneto a Centocelle, passando per Tor Pignattara e la zona di Villa Gordiani, la rassegna promette di offrire un programma variegato, capace di spaziare dal repertorio classico al contemporaneo, fino alle tradizioni popolari.

Musica e Territorio: un legame indissolubile

Il punto di forza di questa iniziativa risiede nella sua capacità di fare rete. La rassegna non è solo una vetrina per i complessi vocali, ma un progetto di valorizzazione culturale urbana.

Coinvolgendo cori locali e nazionali in spazi spesso non convenzionali, la manifestazione mira a creare una nuova narrazione dei luoghi del V Municipio, portando la bellezza del canto corale a stretto contatto con la cittadinanza.

Tutti gli appuntamenti in locandina

Il calendario della IV edizione si preannuncia fitto e ricco di sorprese. Per non perdere nemmeno una nota di questa “festa della voce”, gli organizzatori invitano a consultare la locandina ufficiale che raccoglie l’elenco completo degli appuntamenti, gli orari e le sedi specifiche di ogni esibizione.

Che si tratti di una chiesa storica, di una biblioteca o di un parco, l’obiettivo resta lo stesso: promuovere l’aggregazione sociale attraverso la nobile arte del canto. Non resta che segnare le date in agenda e lasciarsi trasportare dall’armonia.

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