Torre dei Conti, il Prefetto di Roma in visita al cantiere

Prosegue senza sosta il lavoro di messa in sicurezza della Torre dei Conti, uno dei simboli del centro storico di Roma ferito dal cedimento avvenuto lo scorso 3 novembre.

Nella mattinata di oggi, giovedì 2 gennaio, il Prefetto di Roma Lamberto Giannini ha effettuato un sopralluogo tecnico nell’area del cantiere, accompagnato dal comandante dei Vigili del Fuoco di Roma, Adriano De Acutis.

Un’ispezione per fare il punto su un intervento complesso, che tiene insieme ingegneria moderna e tutela della storia, nel cuore dell’area archeologica dei Fori.

Un intervento delicatissimo tra storia e sicurezza

Le operazioni in corso, come spiegato dai Vigili del Fuoco, richiedono la massima cautela. La mole della torre e il suo valore storico impongono interventi chirurgici, studiati al millimetro.

I tecnici specializzati stanno lavorando su più fronti, seguendo una tabella di marcia scandita da tre azioni fondamentali.

La prima riguarda il rinforzo delle aperture e delle finestre, necessario per restituire stabilità alla struttura interna.

La seconda fase è il sostegno delle facciate danneggiate, un passaggio cruciale per scongiurare il rischio di ulteriori cedimenti e il cosiddetto “effetto domino” sui resti monumentali circostanti.

Parallelamente, prosegue l’eliminazione controllata degli elementi ancora pericolanti, sospesi e potenzialmente instabili.

Via Tor de’ Conti verso la riapertura

Accanto alla salvaguardia del monumento, resta centrale anche l’obiettivo di restituire la viabilità al quartiere.

In via Tor de’ Conti sono in fase di montaggio le imponenti strutture metalliche di protezione: veri e propri “tunnel” di sicurezza che consentiranno una riapertura parziale della strada.

Queste opere permetteranno il transito di pedoni e mezzi in condizioni controllate, separando l’area di passaggio dal cantiere e riducendo l’impatto dei lavori sulla vita quotidiana della zona.

Il ringraziamento del Prefetto

Al termine del sopralluogo, il Prefetto Giannini ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto: «Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco per la professionalità dimostrata, sia nella fase di emergenza immediata sia nella tutela di un bene di straordinario valore culturale per la città».

Monitoraggio continuo nei prossimi giorni

Nonostante i progressi, l’attenzione resta altissima. La Torre dei Conti continuerà a essere monitorata costantemente, con verifiche tecniche quotidiane per valutare la stabilità della struttura, soprattutto in vista delle condizioni meteo invernali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.