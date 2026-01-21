Torvaianica, inseguimento shock sulla Litoranea: volante si ribalta, feriti due agenti

Un inseguimento ad alta velocità durato diversi chilometri si è concluso con un grave incidente all’altezza di via Arno, nei pressi del Villaggio Tognazzi e dello stabilimento Marin Village a Torvaianica.

Una volante del X Distretto Lido, impegnata nel tallonamento di una vettura sospetta, è finita fuori strada ribaltandosi e terminando la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione privata.

La dinamica: il furto e la fuga

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio a Castel Romano, dove è stato segnalato il furto di una Fiat Grande Punto. Grazie ai sistemi di rilevazione, la sala operativa della Questura ha intercettato il veicolo mentre imboccava la Litoranea in direzione sud.

Non appena l’auto rubata ha incrociato la pattuglia, il conducente ha accelerato bruscamente dando il via a una folle corsa tra il traffico pomeridiano.

Giunti nei pressi del chilometro 11, la volante ha perso aderenza — forse a causa di una manovra azzardata del fuggitivo o delle condizioni del manto stradale — ribaltandosi più volte.

I soccorsi e le condizioni degli agenti

Il rumore dello schianto ha richiamato l’attenzione di residenti e passanti che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato gli agenti in ospedale in codice rosso. Nonostante la dinamica violenta e le gravi contusioni, i due poliziotti non sarebbero in pericolo di vita.

Ladro in fuga: ricerche in corso

Approfittando del caos e del tragico incidente della pattuglia, il ladro è riuscito a proseguire la fuga a bordo della Grande Punto. Le ricerche, supportate anche da posti di blocco tra Ardea, Pomezia e le zone limitrofe a Castel Romano, sono tuttora in corso.

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza lungo la Litoranea per identificare il sospettato.

