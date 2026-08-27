Tra i pendolari con un telo per coprire le mani: così agivano i borseggiatori della Metro
Dalla tecnica del "telo-paravento" a Termini allo spaccio sulle scalinate a Centocelle. Negli ultimi controlli finisce nella rete anche un ricercato per vecchi colpi
Il popolo dei pendolari corre, s’incastra nelle porte che si chiudono, viene spinto dal flusso frettoloso nei corridoi di scambio. Ed è proprio lì, nel sottosuolo dove la Capitale accelera, che si muove un altro tipo di umanità.
Quella che lavora nell’ombra delle banchine, studiando le tasche dei passanti o usando le scalinate d’accesso come piazze di spaccio tascabili.
Un microcosmo intercettato dagli agenti del Nucleo PolMetro della Polizia di Stato, che nelle ultime ore hanno messo a segno cinque arresti lungo la rete metropolitana.
Sguardi d’intesa ai tornelli e il trucco del telo
Le stazioni della linea A si confermano il teatro prediletto per i professionisti del borseggio. A San Giovanni, l’attenzione dei poliziotti in borghese è stata attirata dal passo coordinato di due cittadini romeni. Nessuna fretta di prendere il treno, solo sguardi d’intesa e movimenti felpati nei pressi dei varchi.
La preda prescelta è stata un anziano: mentre uno copriva la visuale fungendo da schermo, l’altro con una mossa da prestigio gli sfilava lo smartphone dalla tasca dei pantaloni. La trappola degli agenti si è chiusa un attimo dopo, proprio al momento del passaggio di consegne del telefono.
Scenario analogo, ma con un oggetto di scena diverso, a Termini. Qui un 41enne romeno si muoveva tra i passeggeri portando con sé un grande telo. All’apparenza un accessorio qualunque, nella realtà un paravento perfetto per nascondere le mani mentre ripulivano i portafogli delle vittime.
Una passeggera si è accorta del furto appena consumato e ha dato l’allarme, permettendo alla vigilanza e alle pattuglie della Polizia di bloccai l’uomo con la refurtiva ancora in mano.
Il ricercato in banchina e la scorta di hashish a Centocelle
Poco più avanti, alla fermata Vittorio Emanuele, un normale controllo d’identità sulla banchina ha invece fatto scattare le manette ai polsi di un 49enne, sempre di nazionalità romena.
Consultando i database, i poliziotti hanno scoperto che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per una serie di colpi messi a segno in passato: ad attenderlo c’è ora una condanna a un anno, sei mesi e 28 giorni di reclusione.
L’ultimo capitolo dell’operazione si è spostato infine sui gradini della stazione di Centocelle. A tradire un 22enne colombiano, seduto all’ingresso della fermata, è stato il nervosismo ingiustificato alla vista delle divise e, soprattutto, un inconfondibile e penetrante aroma acre che usciva dalle cerniere del suo zaino.
La perquisizione ha confermato i dubbi: all’interno vi erano oltre 120 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish, accompagnati da un centinaio di bustine sigillabili pronte per essere riempite e vendute.
Tutte le operazioni condotte dal personale della PolMetro sono state formalmente convalidate dall’Autorità Giudiziaria.
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