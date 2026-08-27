Tra i pendolari con un telo per coprire le mani: così agivano i borseggiatori della Metro

Il popolo dei pendolari corre, s’incastra nelle porte che si chiudono, viene spinto dal flusso frettoloso nei corridoi di scambio. Ed è proprio lì, nel sottosuolo dove la Capitale accelera, che si muove un altro tipo di umanità.

Quella che lavora nell’ombra delle banchine, studiando le tasche dei passanti o usando le scalinate d’accesso come piazze di spaccio tascabili.

Un microcosmo intercettato dagli agenti del Nucleo PolMetro della Polizia di Stato, che nelle ultime ore hanno messo a segno cinque arresti lungo la rete metropolitana.

Sguardi d’intesa ai tornelli e il trucco del telo

Le stazioni della linea A si confermano il teatro prediletto per i professionisti del borseggio. A San Giovanni, l’attenzione dei poliziotti in borghese è stata attirata dal passo coordinato di due cittadini romeni. Nessuna fretta di prendere il treno, solo sguardi d’intesa e movimenti felpati nei pressi dei varchi.

La preda prescelta è stata un anziano: mentre uno copriva la visuale fungendo da schermo, l’altro con una mossa da prestigio gli sfilava lo smartphone dalla tasca dei pantaloni. La trappola degli agenti si è chiusa un attimo dopo, proprio al momento del passaggio di consegne del telefono.

Scenario analogo, ma con un oggetto di scena diverso, a Termini. Qui un 41enne romeno si muoveva tra i passeggeri portando con sé un grande telo. All’apparenza un accessorio qualunque, nella realtà un paravento perfetto per nascondere le mani mentre ripulivano i portafogli delle vittime.

Una passeggera si è accorta del furto appena consumato e ha dato l’allarme, permettendo alla vigilanza e alle pattuglie della Polizia di bloccai l’uomo con la refurtiva ancora in mano.

Il ricercato in banchina e la scorta di hashish a Centocelle

Poco più avanti, alla fermata Vittorio Emanuele, un normale controllo d’identità sulla banchina ha invece fatto scattare le manette ai polsi di un 49enne, sempre di nazionalità romena.

Consultando i database, i poliziotti hanno scoperto che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Roma per una serie di colpi messi a segno in passato: ad attenderlo c’è ora una condanna a un anno, sei mesi e 28 giorni di reclusione.

L’ultimo capitolo dell’operazione si è spostato infine sui gradini della stazione di Centocelle. A tradire un 22enne colombiano, seduto all’ingresso della fermata, è stato il nervosismo ingiustificato alla vista delle divise e, soprattutto, un inconfondibile e penetrante aroma acre che usciva dalle cerniere del suo zaino.

La perquisizione ha confermato i dubbi: all’interno vi erano oltre 120 grammi di sostanza stupefacente tra marijuana e hashish, accompagnati da un centinaio di bustine sigillabili pronte per essere riempite e vendute.

Tutte le operazioni condotte dal personale della PolMetro sono state formalmente convalidate dall’Autorità Giudiziaria.

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