Traffico e viabilità a Roma: chiusure, deviazioni e manifestazioni nel weekend

Anche durante il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 settembre, la Capitale non si ferma: continuano i lavori in numerosi cantieri sparsi per la città, con conseguenti modifiche alla viabilità che interesseranno sia i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici, sia quelli che viaggiano in auto.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la chiusura della corsia laterale di via Tuscolana, tra via di Torre Spaccata e via Lamaro, per ospitare il “Festival Spring Attitude”, in programma presso gli studi di Cinecittà (via Tuscolana 1055). La chiusura, iniziata venerdì 13, proseguirà fino alle 08:00 di lunedì 16 settembre, causando la deviazione di diverse linee bus: 520, C11, MA, NMA e T02. In particolare, la linea 789 non effettuerà la fermata Tuscolana/Cinecittà in direzione Cinecittà.

Un altro punto critico per il traffico è la rampa della Tangenziale Est, chiusa fino alle 23:00 del 4 ottobre. La rampa che dal Viadotto Superiore, in direzione San Giovanni, conduce a via Prenestina sta creando notevoli disagi alla circolazione, rallentando il flusso dei veicoli in una zona già congestionata.

Spostandoci a Ostia, via dell’Idroscalo rimarrà chiusa nel tratto tra via Casana e via della Martinica fino al 23 settembre, in occasione dei World Skate Games 2024. La linea bus 05 subirà una deviazione: dal capolinea di via Mar Rosso, il percorso continuerà su via del Sommergibile, via dell’Appagliatore e via delle Ebridi, con una fermata provvisoria all’altezza del civico 110 di via delle Ebridi, saltando quella di via della Martinica.

Per chi transita in via dell’Arco di Travertino, preparatevi a possibili rallentamenti fino al 26 ottobre. I lavori di ripavimentazione in corso ridurranno lo spazio disponibile per il traffico, con ripercussioni anche sulle linee autobus 85, 409, 657, 660, 663, 671 e 765.

Infine, sabato 14 settembre, in piazza Bocca della Verità, si terrà una manifestazione dalle 16:00 alle 19:00, organizzata dall’Associazione Laureati Iraniani residenti in Italia per commemorare l’anniversario della tragica morte di Mahsa Amini in Iran. Circa 150 persone parteciperanno al corteo, e nell’area saranno attivi divieti di sosta a partire dalle 13:00.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙