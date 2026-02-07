Tram a singhiozzo dal 9 al 15 febbraio: settimana da dimenticare per studenti e pendolari. Tutti i dettagli

Per chi si muove in tram, quella dal 9 al 15 febbraio sarà una settimana da affrontare con la mappa in mano e un occhio all’orologio.

Cantieri, manutenzioni e potature straordinarie ridisegnano temporaneamente la rete, imponendo stop e limitazioni su alcune delle linee più utilizzate della città, dal centro storico alla Prenestina.

Il cuore dei disagi è doppio: da un lato i lavori di riqualificazione in viale del Parco del Celio, dall’altro la manutenzione delle alberature lungo via Prenestina.

Il risultato è una rete spezzata in più punti, con bus sostitutivi e capolinea provvisori.

Linea 3, il tram si ferma a Porta Maggiore

Fino a giovedì 13 febbraio, la storica linea 3 circola solo tra Valle Giulia e Porta Maggiore. La sera, dalle 20.30 circa, il servizio tranviario si interrompe e il collegamento con Trastevere passa ai bus 3NAV.

Nel fine settimana del 14 e 15 febbraio lo stop diventa totale: al posto del tram, bus sostitutivi per l’intera tratta Porta Maggiore–Stazione Trastevere, con deviazioni che aggirano il Celio passando dal Colosseo.

Linea 8, stop anticipato e weekend ridisegnato

Stesso copione, ma con orari ancora più stretti, per la linea 8. Fino al 13 febbraio le ultime corse partono già nel tardo pomeriggio, poi subentrano i bus 8BUS sull’intero percorso.

Nel weekend il tram torna solo parzialmente: attivo tra piazza Venezia e Trastevere, con capolinea provvisorio a piazza Flavio Biondo. Da lì in poi, verso Casaletto, si viaggia solo su gomma.

Prenestina, tram 5 e 14 cancellati dai binari

Dal 9 al 13 febbraio la Prenestina resta senza tram. Le linee 5 e 14 vengono completamente sostituite da bus a causa dei lavori sugli alberi.

Le fermate cambiano, soprattutto a Porta Maggiore, e nelle ore diurne i mezzi sono costretti a utilizzare le corsie laterali della strada.

Per la linea 14, poi, si sommano anche gli effetti dei cantieri della futura Tramvia Togliatti.

Linea 19, servizio a pezzi

È forse la situazione più frammentata. Il tram resta regolare solo tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Verso i quartieri est si viaggia con i bus sostitutivi della linea 5, mentre tra Valle Giulia e viale Giulio Cesare continua a circolare la navetta 19NAV.

Una settimana complicata, dunque, soprattutto per studenti e pendolari. Il consiglio, inevitabile, è partire prima del solito e verificare i percorsi alternativi: sui binari, almeno fino a metà febbraio, Roma viaggia a ritmo ridotto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.