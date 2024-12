Trasporto Pubblico Locale: dalla Regione Lazio fondi aggiuntivi ai comuni per 1,3 milioni

Un finanziamento di circa 1,3 milioni di euro da destinare ai Comuni del Lazio, esclusa Roma Capitale, per i servizi del Trasporto Pubblico Locale. A prevederlo è una delibera della Giunta della Regione Lazio, approvata ieri su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera.

L’importo aggiuntivo verrà ripartito tra i Comuni interessati sulla base del criterio della spesa storica, ferme restando le percorrenze annue registrate.

“La Regione Lazio conferma l’impegno ad incrementare i fondi destinati al Tpl garantendo il supporto ai Comuni per l’organizzazione dei servizi di mobilità.

Il trasporto pubblico rappresenta un servizio essenziale per la cittadinanza che vogliamo contribuire a rendere sempre più virtuoso attraverso gli investimenti e una riorganizzazione più efficiente delle risorse già a disposizione”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.