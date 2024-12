Trasporto pubblico, sciopero venerdì 13 dicembre

Venerdì 13 dicembre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore. L’agitazione è stata proclamata dal sindacato Usb Lavoro Privato.

A Roma coinvolte la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Possibili disagi anche per linee regionali di Astral-Cotral.

Previste due fasce di garanzia con servizio regolare: dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13, sulle linee di bus “n”, possibili i primi disagi. Regolari, invece, le stesse linee nella notte tra venerdì e sabato. Non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980.

Lo sciopero interessa anche il personale del Gruppo Fs Italiane. Possibili cancellazioni o variazioni dei treni dalle 21 di giovedì 12 alla stessa ora di venerdì 13 dicembre.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria eventualmente aperte, non garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e il servizio delle biglietterie.

Non disponibili anche i bike box (ad eccezione delle fermate Ionio e Arco di Travertino): possibile il deposito o il ritiro della bici al di fuori della fascia oraria di sciopero. Aperti, invece, i parcheggi di scambio.

Il giorno dello sciopero, venerdì 13 dicembre, dalle 9.30 prevista una manifestazione a piazzale Tiburtino con possibili riflessi sulla viabilità.

Tutte le informazioni nel dettaglio su www.atac.roma.it e romamobilita.it .

