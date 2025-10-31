Trenitalia: al via i lavori di manutenzione sui binari nel nodo di Roma. Tutti i dettagli

Per lavori sui binari del nodo di Roma, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), in alcuni giorni dal 4 novembre al 1° dicembre 2025 la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia subirà modifiche.

Alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, FL4A Roma – Albano Laziale, FL4V Roma – Velletri, FL5 Roma – Civitavecchia e Leonardo express possono subire variazioni di orario, di fermata e cancellazioni in alcuni giorni della settimana.

Per alcuni treni sarà previsto servizio con bus tra le stazioni di Roma Ostiense e Poggio Mirteto, Roma Termini e Fiumicino Aeroporto, Roma Tiburtina e Fiumicino Aeroporto, Fiumicino Aeroporto e Monterotondo e Roma Ostiense e La Storta.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

