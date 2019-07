Trofeo delle Regioni di Beach Volley. Il bilancio della FIPAV Lazio e dei selezionatori Allegretti e Terrazzano

Si è concluso il Trofeo delle Regioni di Beach Volley per le due rappresentative del Lazio. La coppia maschile, formata da Diego De Stefano e Andrea Passamonti, ha concluso la sua avventura al 7° posto fermandosi a un passo dalle semifinali. Michela De Stefano e Alessia Bonsanti si sono classificate 9° nel tabellone femminile. Nella seconda giornata di gare i ragazzi guidati da Simone Terrazzano hanno perso 2-0 contro l’Emilia Romagna e vinto 2-0 contro il Piemonte, prima di cedere in due set alle Marche nella sfida decisiva da dentro o fuori. Le ragazze di Jessica Allegretti hanno battuto Friuli (2-0) e Puglia (2-1) e hanno perso contro l’Abruzzo (1-2).

In questa avventura delle Kinderiadi il CQR Lazio è accompagnato da Erreà – sponsor tecnico e fornitore ufficiale del Comitato Regionale – e dai fisioterapisti di SDS Fisiocenter. Presente al torneo il presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi che ha commentato così il percorso delle coppie laziali: “Il risultato non premia gli sforzi profusi dai ragazzi e dalle ragazze. Siamo comunque soddisfatti del percorso svolto dal CQR di beach volley, probabilmente con qualche allenamento in più avremmo potuto competere maggiormente. Nel complesso il Lazio ha espresso un buon livello di beach e dalla qualità del gioco ripartiamo per puntare a nuovi traguardi”.

“Abbiamo giocato bene e questo è l’aspetto che mi soddisfa maggiormente – ha dichiarato Simone Terrazzano, selezionatore del CQR maschile – Il torneo era alla nostra portata, si poteva ambire a un risultato sicuramente migliore del 7° posto. Peccato per l’ultima partita contro le Marche. Non l’abbiamo giocata al top e ci siamo dovuti accontentare di questo piazzamento. Il percorso è stato fantastico, il team perfetto. Abbiamo lavorato bene anche grazie al sostegno del Comitato Regionale che non è mai mancato. Ringrazio i ragazzi e tutto lo staff”.

“Sono molto contenta delle ragazze – ha dichiarato Jessica Allegretti, selezionatrice al femminile – Il livello femminile era davvero molto alto e noi siamo state in grado di giocarcela con tutte. Ci dispiace aver perso la partita contro l’Abruzzo che rappresentava un dentro-fuori. Potevamo fare meglio, ma abbiamo anche vinto partite difficili come quella contro la Toscana. Questo per Alessia e Michela deve essere un punto di partenza verso una carriera importante. Glielo auguro con tutto il cuore”

I RISULTATI DEL LAZIO

FEMMINILE

LUN. 8/07

LAZIO-Emilia Romagna 1-2 (18-21, 21-16, 11-15)

LAZIO-Trentino 1-2 (18-21, 21-14, 11-15)

LAZIO-Toscana 2-1 (15-21, 21-14, 15-10)

LAZIO-Marche 0-2 (9-21, 11-21)

MAR. 9/07

Friuli-LAZIO 0-2 (8-21, 18-21)

LAZIO-Puglia 2-1 (21-17, 13-21, 15-4)

LAZIO-Abruzzo 1-2 (21-19, 13-21, 10-15)

MASCHILE

LUN. 8/07

Abruzzo-LAZIO 1-2 (10-21, 21-19, 5-15)

Toscana-LAZIO 2-1 (21-18, 17-21, 15-10)

LAZIO-Veneto 2-0 (21-19, 21-17)

MAR. 9/07

Emilia Romagna-LAZIO 2-0 (21-13, 21-17)

Piemonte-LAZIO 0-2 (9-21, 19-21)

Marche-LAZIO 2-0 (21-16, 21-17)

LE COPPIE – Le coppie del CQR Lazio sono formate da Alessia Bonsanti-Michela De Stefano e Diego De Stefano-Andrea Passamonti. Alessia e Michela provengono dalla pallavolo indoor: la prima gioca nella Pallavolo Volta Latina, la seconda è tesserata con il Volley Ladispoli. Nel maschile Diego, cugino di Michela, è un beacher della Roma Beach Tour, mentre Andrea si allena e gioca con la Beach Volley Academy.

IL LAZIO AL TDR DI BEACH VOLLEY

CQR MASCHILE: Diego De Stefano, Andrea Passamonti

CQR FEMMINILE: Alessia Bonsanti, Michela De Stefano

Selezionatori: Simone Terrazzano e Jessica Allegretti

Consigliere referente e capo delegazione: Pietro Colantonio

Team Manager: Claudia Ciavarelli

Fisioterapista: Emanuele Ruggeri