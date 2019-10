Trofeo Lazio-Città di Roma. La finale BF è Giovolley-Civitavecchia, nell’U16F Volley Friends-Terracina

Si avvicina la finale del Trofeo Lazio Città di Roma, torneo dedicato alle formazioni della regione che partecipano ai campionati di Serie B (B maschile e B1-B2 femminile) e alle loro Under 16.

Domenica 13 ottobre si assegneranno i titoli a Civitavecchia, negli impianti messi a disposizione dalle due società ospitanti: Civitavecchia Volley e Pallavolo Civitavecchia, da quest’anno unite nel consorzio “Litorale in Volley”.

Parallelamente alle finali, che si disputeranno presso il palazzetto dello sport di via Barbaranelli e la palestra Corsini La Rosa in via dei Martiri delle Fosse Ardeatine, si terrà un evento di Volley S3 con protagonisti i bambini e le bambine di Civitavecchia.

La manifestazione conferma dunque la volontà del Comitato Territoriale FIPAV Roma e del Comitato Regionale Lazio di valorizzare le società di alto livello, insieme ai rispettivi settori giovanili dove crescono i campioni di domani.

Nella Serie B maschile c’è grande attesa per conoscere i nomi delle finaliste. Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre sono in programma le due semifinali, rispettivamente Volley Club Orte-Bcc Colli Albani Volley School Genzano e Isola Sacra Volley-Roma 7.

Nell’Under 16 c’è già la Fenice in finale, mentre è da stabilire – con le ultime sfide del girone – l’altra finalista. Nella Serie B femminile si affronteranno per il titolo la Giovolley Aprilia e la Litorale in Volley Civitavecchia, mentre nell’Under 16 Volley Friends e Volley Terracina si contenderanno il gradino più alto del podio.

Questo il programma ufficiale:

FINALI SERIE B – PALAZZETTO DELLO SPORT, via Fernando Barbaranelli snc;

• Ore 16: FINALE B/M vincente ORTE-V.S. GENZANO – vincente ISOLA SACRA-ROMA 7

• (a seguire – ore 18): FINALE B/F GIO’ VOLLEY APRILIA – ASD PALLAVOLO CIVITAVECCHIA

FINALI U16 – CORSINI LA ROSA, Via dei Martiri delle Fosse Ardeatine snc.

• Ore 15.30: FINALE U16/M FENICE – squadra da definire

• (a seguire – ore 17.30) FINALE U16/F VOLLEY FRIENDS – ASD VOLLEY TERRACINA