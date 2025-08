Tutti gli eventi da non perdere in città prima di Ferragosto

Anche ad agosto, l’Estate Romana invita il pubblico alla scoperta della Capitale. Per chi resta in città, sono tante le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma: una vera e propria mappa culturale, un percorso che conduce attraverso l’arte, lo spettacolo e l’incanto delle serate estive.

Dalle esperienze astronomiche che svelano il cielo sopra la città alle suggestioni della grande musica, passando per il cinema, il teatro e le grandi mostre, ogni evento è una tappa di un itinerario pensato per un pubblico di ogni età, che permette di vivere e riscoprire la Capitale in ogni suo angolo.

“Nelle settimane più calde dell’anno abbiamo fatto in modo che Roma rimanesse ricca di opportunità per i cittadini e le cittadine che non possono o non hanno scelto di muoversi dalla Capitale. La mappa culturale romana è ricca di eventi, concerti, spettacoli e spazi in cui trascorrere un tempo piacevole e fuori dalla routine.

Dalle nuove arene che aprono, come quella di Tor Bella Monaca, ai concerti della Casa del Jazz, agli spettacoli che si realizzeranno nei Municipi a seguito dei risultati dei bandi, sarà un’estate romana piena di proposte. Pe-ppe, il bus della cultura, prosegue i suoi itinerari verso tutti i luoghi che si possono frequentare ad agosto. Inoltre, come sempre la prima domenica del mese, si potranno visitare gratuitamente i Musei civici che resteranno comunque sempre aperti. Possiamo dirci molto soddisfatti di aver costruito un’estate culturale in città che non trascura nessun quartiere, borgata e rione”, dichiara l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

Tra gli eventi da non perdere, prima di Ferragosto, si segnalano gli appuntamenti al Teatro Tor Bella Monaca con Stefano Fresi, Elena Bonelli, quelli nel palinsesto della rassegna Summertime 2025; e ancora l’edizione speciale de “Il Cosmo al Circo Massimo” in programma il 12 agosto.

Tante le proposte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, a partire dall’ingresso gratuito nei musei civici previsto domenica 3 agosto. Non mancano le mostre ospitate negli spazi dell’Azienda Speciale Palaexpo. Al Palazzo Esposizioni Roma, sarà visitabile fino al 13 agosto Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana. Senza dimenticare le arene all’aperto o le proiezioni di film in sala.

Per conoscere tutti gli appuntamenti in programma in città, consultare il sito Roma Culture .

