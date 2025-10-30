Un altro cantiere fermo da 1.200 giorni a Tor Sapienza

A Tor Sapienza, purtroppo, non c’è solo il cantiere fermo senza comunicazioni a chi attende da oltre vent’anni un nuovo mercato rionale. Ce ne è un’altro distante poche centinaia di metri e attesa ancora da più anni dai cittadini di Tor Sapienza e non solo.

Ci riferiamo a quello della trasformazione della ex scuola Elio Vittorini in una caserma dei Carabinieri. Da luogo abbandonato, semidistrutto, più volte occupato e sgomberato a un luogo per poter far salire i livelli di sicurezza e che avrà effetti sull’intero territorio municipale.

Il cantiere però, non sappiamo da quanto tempo è fermo e come per il mercato nulla è dato sapere. Dei 544 giorni indicati per il fine lavori siamo già arrivati a sfiorarne i 1.200… insomma decisamente un po’ troppi per non saperne più nulla.

Ma mentre per il mercato dovrebbe essere più facile avere notizie dal municipio e dal Comune di Roma, più difficile sarà probabilmente averne dal Ministero delle Infrastrutture.

Però, mai dire mai!

