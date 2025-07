Un Giorno nella Storia: domenica 25 luglio 1943

Il giorno in cui cadde il fascismo. Ma poi cadde davvero quel giorno? La Storia smentirà questo assunto. Per vedere la fine del fascismo di Mussolini (e del nazismo di Hitler) dovremo infatti aspettare ancora fino al 25 Aprile del 1945

********

Il 24 Luglio del 1943, un Sabato, nella Capitale del Regno D’Italia era un giorno d’Estate molto caldo e il caldo umido che, come una gabbia imprigionava la città, annunciava temporali. Nonostante ciò apparentemente quello era per i romani un giorno come un altro di quel quarto anno di guerra e niente faceva presagire ciò che di storico, invece, sarebbe accaduto quel giorno e il giorno appresso.

Nel primo pomeriggio, Mussolini era uscito da Villa Torlonia, dove viveva con la moglie e i figli per gentile concessione del Principe Torlonia che gli chiedeva solo l’affitto simbolico di una lira al mese, per andare a Palazzo Venezia per la Riunione del Gran Consiglio, lì convocata (e come sempre prima che il duce uscisse in macchina, la “Presidenziale” aveva controllato il percorso, mentre alla “Squadra Fognature” della suddetta Formazione poliziesca toccava, anche qui come sempre, il controllo delle fogne).

Ma la storia di quella giornata, cruciale per il fascismo e per l’Italia, era cominciata prima di quel caldo Sabato d’Estate. Dopo molti anni di inazione e silenzio, Mussolini aveva infatti accettato la richiesta di alcuni gerarchi di convocare – considerata la situazione militare e sociale del Paese, che non era affatto delle migliori – il Gran Consiglio del Fascismo, un Organo consultivo prima del Partito (era nato alla fine del 1922) e poi del regime (nel 1928). Un Organo politico assai importante, ma del quale il duce aveva fatto a meno per molti anni (l’ultima convocazione risaliva, infatti, a prima dell’entrata in guerra dell’Italia, nel Giugno del 1940).

Mussolini aveva accettato di convocare il Gran Consiglio convinto che quella riunione – di cui i gerarchi avevano bisogno per decidere insieme cosa raccontare agli italiani, riguardo la situazione drammatica che si stava vivendo da tempo nel Paese – non avrebbe affatto disturbato i suoi piani. Per i mesi a venire. Ma la Storia dimostrerà che si sbagliava. E non era la prima volta che la sua “infallibilità” politica faceva “cilecca”. ma stavolta per lui – che tante volte aveva giocato, politicamente e non solo, con il suo “istinto per l’azzardo” – sarebbe stata l’ultima. D’altronde, alle 17,10 di quel 24 Luglio, uscendo dal suo Studio per andare in riunione pare avesse esclamato: “Andiamo nella trappola”, certificando così che qualcosa quel giorno lui si aspettava che accadesse.

Di fatto, quella convocazione del Gran Consiglio era, per così dire, nata strana: non era stata pubblicizzata. Non ci sarebbero state fotografie della seduta. Non ne verrà fatto un resoconto pubblico da parte della stampa di regime e non ci sarà – come appresso leggerete – nemmeno un Verbale ufficiale. Dunque, quella riunione era ‘Segreto di Stato’, dettato – si diceva – dalla delicatezza degli argomenti messi all’Ordine del Giorno, anch’esso riservato, e che solo i convocati a quella riunione conoscevano.

*******



Dunque, la convocazione era partita e i 28 componenti del Gran Consiglio (con in più il duce che ne era il Presidente e che arriverà con indosso la divisa di Comandante Generale della Milizia fascista) si presentarono a Palazzo Venezia rigidamente in sahariana nera, come era stato raccomandato dalla Nota di convocazione di quella riunione, e presero posto nella Sala detta del Pappagallo, intorno ad un lungo tavolo a forma di ferro di cavallo al centro del quale sedeva il duce, con al fianco i tre Quadrunviri, Bianchi, De Bono e De Vecchi (Italo Balbo era – come è noto – stato abbattuto, per errore, sul cielo di Tobruk che stava sorvolando con il suio aereo da “fuoco amico” il 28 Giugno del 1940) che, in quanto tali, erano componenti di diritto del Gran Consiglio. Appena Mussolini fece il suo ingresso nella Sala, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Carlo Scorza, come da copione, ordinò il “Saluto al Duce”.

Tra quei 28 gerarchi in sahariana nera c’era anche Dino Grandi, che era arrivato nella Sala del Pappagallo proveniente dalla Chiesa attigua al Palazzo (la Basilica di San Marco in Campidoglio) in cui si era fermato a pregare, controllando però di avere nelle tasche della sua sahariana le due bombe a mano “Breda 35”, con spoletta che si era portato da casa, da usare nel caso in cui il buon Dio non avesse ancora deciso da che parte stare. Ma va segnalato che anche parecchi altri gerarchi li presenti quel giorno erano armati, anche se solo di una pistola.

Prima dell’inizio della Riunione, fu chiesta la presenza di uno stenografo, ma la richiesta venne respinta da Mussolini, per ragioni di segretezza degli argomenti messi all’O.d.G., così di quella seduta non esiste un Verbale ufficiale (ma molti anni dopo si scopriranno – tra le carte dell’Archivio Federzoni, in parte versate presso l’Archivio Centrale dello Stato, di Roma – due Documenti interessanti: il primo di 16 pagine, vergato a matita proprio da Federzoni, concerneva gli appunti che il gerarca aveva preso durante la riunione. Il secondo, di 22 pagine, era, invece, lo sviluppo del primo. Dunque, di fatto, esiste un Verbale abbastanza fedele di quella riunione, redatto però successivamente.

*******

All’inizio della Riunione Mussolini – che sa di essere sotto giudizio – inizia a parlare della situazione politica e militare dicendo di avere preso certe decisioni di carattere militare sulla base di informazioni che gli erano state fornite e che non erano veritiere. Insomma, il duce – come era sua abitudine quando doveva difendersi da una qualche critica – scaricava su altri gli errori di valutazione che lui stesso aveva compiuto spingendo il Paese nella situazione deammatica in cui – quel 24 luglio del 1943, a quattro anni dall’entrata in guerra – l’Italia si trovava.

Il 10 Luglio precedente, gli alleati sono sbarcati in Sicilia e nonostante una forte resistenza italo-tedesca la partita militare, dopo appena due settimane di combattimenti, apparve irrimediabilmente persa con gli alleati per nulla inchiodati sulla “linea del bagnasciuga”, come il duce aveva profetizzato. La colpa dello sfacelo militare che si ha davanti? Per Mussolini è dei Generali, dei siciliani che si arrendono, invece di combattere, e del carattere rinunciatario e non forgiato alla lotta degli italiani. Ma nonostante tutto questo, “alla fine” – dice il duce – “vinceremo. Non posso rivelarvi dei segreti militari, ma alla fine, vinceremo.”.

Ancora una bugia. La bugia della disperazione di chi, invece di stare con i piedi ben piantati per terra e di essere con la testa dentro la drammaticità della situazione, quella vera, la nega e se ne disegna una diversa a suo vantaggio. Insomma, la ”favola” del: “Vincere!”, “E Vinceremo!” continua, sulla pelle degli italiani. Ma poi Mussolini ne spara ancora una delle sue: “Gli italiani” – dice – “mi hanno sempre obbedito e mi obbediranno fino alla fine!”. Ma ancora si sbaglia, e di grosso.

*****

Intanto, sul quadrante della Storia, il tempo cammina e quello, in quella Sala di Palazzo Venezia che passerà alla Storia, è il momento – il momento in cui il “grande attore” non è più il padrone della scena – il momento in cui Dino Grandi, grande oppositore del duce che in seguito negherà di esserlo stato, cala su quel tavolo il suo Ordine del Giorno. Di fatto un atto d’accusa contro Mussolini che ne sconfessa l’operato chiedendo che il re Vittorio Emanuele III torni in possesso delle responsabilità politiche e militari che Mussolini gli aveva, di fatto, sottratto per anni.

Mussolini, tenta di rinviare al giorno dopo la riunione ma la sua proposta è respinta. Si farà una breve pausa e poi si riprenderanno i lavori. Al rientro dei gerarchi e di Mussolini nella Sala del Pappagallo, l’Ordine del Giorno Grandi viene messo ai voti e raccoglie 19 SI, tra i quai spicca quello di Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri e genero del duce: 19 SI, 7 contrari e 1 astenuto è il risultato di quella votazione notturna. Dunque, la maggioranza dei presenti e votanti. Approva quanto Grandi aveva scritto inj quel suo Documento.

Musolini – che conosceva il contenuto dell’Ordine del Giorno Grandi (il cui originale è conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma) non farà nulla per impedire la votazione e l’accoglimento dell’Ordine del Giorno; le Camice Nere della Milizia di stanza a Palazzo Venezia non interverranno e il duce, congedandosi dai gerarchi dirà: “Con questa decisione avete proclamato la fine del fascismo” (frase che però da diversi Storici non è accreditata come effettivamente pronunciata dal duce).

******

Si racconta che, verso le quattro del mattino, tornando a Villa Torlonia, alla domanda della moglie Rachele Guidi che gli chiede: “li hai fatti arrestare tutti?”, Mussolini abbia risposto: “lo faremo”. Ma poi non lo fece. E non solo, quando il giorno seguente, il duce uscirà in manette da Villa Savoia – la residenza privata dove il re lo aveva convocato, aveva accolto le sue dimissioni da Primo Ministro e Segretario di Stato e lo aveva fatto arrestare dai Carabinieri – non ci saranno manifestazioni fasciste, né azioni militari della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale tendenti a liberarlo. I fascisti sembravano scomparsi nel nulla e torneranno ad uscire allo scoperto solo dopo l’arrivo dei tedeschi e la loro occupazione militare di Roma e dell’Italia intera, nei primi giorni del Settembre 1943.

*****

Il “Colpo di Stato” di Casa Savoia

I fascisti di Salò hanno sempre considerato l’arresto di Mussolini, ordinato da Vittorio Emanuele III, come un “Colpo di Stato”. In realtà quell’arresto era niente altro che il modo del re savoiardo di riprendersi le potestà sottrattegli da Mussolini, tra le quali c’era quella di nominare il Capo del Governo. E in quell’occasione Vittorio Emanuele III deciderà di nominare al posto del duce un’altra vecchia cariatide del fascismo, il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio.

In entrambi i casi – nell’Ottobre del 1922 con la nomina di Mussolini a Primo Ministro e Segretario di Stato e nel Luglio del 1943, con la nomina di Badoglio al suo posto – il re savoiardo delle Leggi razziali del ‘38 e dell’entrata in guerra del ’40 commetterà due errori fatali che sia lui che Casa Savoia pagheranno, senza però gli interessi dovuti agli italiani. Prima li pagheranno con l’abdicazione del re in favore del figlio Umberto II, il 9 Maggio del 1946, figlio che per questo passerà alla Storia come “il re di Maggio”, poi con il Referendum istituzionale del 2 Giugno successivo e poi ancora con la XIII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione, che, tra l’altro, vieterà il rientro in Italia dei componenti di Casa Savoia. delle loro consorti e dei loro discendenti maschi e confischerà i loro beni a favore dello Stato italiano. La Disposizione Costituzionale è stata abrogata da una Legge Costituzionale, la 23 Ottobre 2002, n.1.

******

Il 25 Luglio ci saranno, invece, a Roma (e non solo a Roma) diverse manifestazioni antifasciste di gioia, molte effigi del duce e del fascismo saranno distrutte e a molte strade, dedicate a personaggi e/o a date importanti del fascismo, verrà cambiato il nome, in senso antifascista.

La gente manifesterà per le strade convinta che la fine del fascismo sia la fine della guerra. Ma né il fascismo, né la guerra, come è certamente noto. finiranno quel 25 Luglio del 1943. Agli italiani toccheranno ancora molti e molti mesi di guerra e di patimenti estremi. All’8 Settembre, i tedeschi occuperanno il Paese e i fascisti di Salò, i “repubblichini”, mostreranno, infine, quello che era sempre stato il loro volto peggiore, quello vero, quello di spietati assassini e di vigliacchi servitori del tedesco occupante e come loro assassino.

Dopo 22 mesi da quel 25 Luglio del 1943, il 25 Aprile del 1945, la Resistenza avrà vinto la partita all’ultimo sangue, ingaggiata, dopo l’8 Settembre del ’43, con il nazifascismo, e Benito Mussolini – catturato a Dongo (Como) – mentre se ne stava nascosto in un camion di’ un’autocolonna tedesca, con in dosso un cappotto ed un elmetto della Wermacht – visiterà le sue due ultime località della Penisola: una da vivo, Giulino di Mezzegra (Como) dove sarà fucilato dai Partigiani insieme a Clara Petacci – la sua 23enne amante ufficiale, filonazista e ‘anima nera’ del regime di Salò – e una da morto, Piazzale Loreto (Milano), luogo in cui, il 10 Agosto del ’44, i fascisti avevano ammazzato per rappresaglia 15 partigiani milanesi, lasciandoli un giorno intero insepolti sul selciato, a monito degli abitanti di una città che si erano da tempo rivoltati contro di loro e che li mordevano quotidianamente alle terga, senza nessuna pietà: “Pietà l’è morta”, recitava d’altronde un canto partigiano del ’44 scritto da Nuto Revelli, ex Ufficiale degli Alpini e Partigiano Giellino piemontese.

******

Nota: il fascismo saloino e Mussolini si vendicheranno dei gerarchi fascisti del Gran Consiglio che avevano “tradito” il regime, votando Si all’Ordine del Giorno Grandi. Cinque di loro, quelli che i fascisti repubblichini erano riusciti a catturare, furono processati per “alto tradimento” a Verona (8-10 Gennaio 1944) da un Tribunale Speciale della RSI appositamente insediato e presieduto dal Giudice Tullio Lanese, e furono condannati a morte e fucilati l’11 Gennaio 1944, nel Poligono di Tiro della città scaligera di Forte San Procolo. Nel Corso del Processo, il Pubblico Accusatore, Andrea Fortunato, aveva così concluso la sua arringa finale: “Così ho gettato le vostre teste alla Storia d’Italia. Fosse anche la mia. Purché l’Italia viva.”. Ecco i nomi dei cinque gerarchi fascisti fucilati a San Procolo: Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi.