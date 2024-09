Un pareggio al fotofinish: De Winter e il Genoa condannano la Roma

Una partita ad altissima tensione, che si è conclusa con un pareggio mozzafiato, segnato dalla rete di De Winter al 96′. La Roma, che era passata in vantaggio con il primo gol in Serie A di Dovbyk, ha visto sfumare la vittoria all’ultimo respiro, dopo una gara tumultuosa e ricca di colpi di scena.

Il Genoa, rimasto in gioco con tenacia, ha raggiunto il pareggio grazie a una testa di De Winter, mentre le responsabilità di Ndika e Hermoso sono state pesanti. L’incontro ha subito un cambiamento drammatico durante la fase più critica, quando Pellegrini si è infortunato e De Rossi è stato espulso per proteste, aggiungendo ulteriore dramma al match.

La Roma aveva mostrato una buona prestazione nel primo tempo, con una crescente intesa tra Dybala e Dovbyk. Tuttavia, la ripresa ha visto una squadra giallorossa in difficoltà, travolta dalla pressione del Genoa, che ha creato molti problemi alla difesa avversaria. Il Genoa, invece, ha faticato a mantenere un gioco offensivo incisivo fino alla metà del primo tempo, dimostrando debolezza sia in attacco che nella costruzione del gioco.

Nel primo tempo, il Genoa aveva recuperato De Winter (centrale difensivo, al posto di Bani), mentre l’indisponibilità di Messias ha portato Thorsby al suo posto e Ekuban, in sostituzione di Vitinha, affiancava Pinamonti in attacco. De Rossi aveva scelto una difesa a tre, lasciando Hermoso in panchina e confermando Pisilli in mezzo al campo, con El Shaarawy impegnato a coprire la corsia destra e contrastare le incursioni di Martin e Dybala.

Il match è iniziato con grande agonismo e una Roma che ha faticato ad aprire il gioco con lucidità. La prima occasione da gol (12’) è stata per i giallorossi, con un tacco di Dovbyk per Dybala, che è caduto in area dopo un contatto con De Winter. Nonostante le richieste di rigore della Roma, l’arbitro Giua ha giudicato l’azione regolare e le immagini non hanno chiarito se il contatto fosse stato sul piede o sul pallone.

La Roma ha preso il controllo del gioco, guadagnando terreno a centrocampo e sfruttando le accelerazioni di Pisilli e le spinta di Konè a sinistra. Il Genoa, tuttavia, ha mostrato un’efficacia offensiva limitata e si è fermato alla trequarti avversaria.

A mezz’ora, Gollini ha salvato su un tiro di Dovbyk, ma al 37’ è stato Dovbyk a sbloccare il risultato. Pisilli ha calciato dal limite, Gollini ha respinto, e Dovbyk ha raccolto la respinta per segnare. Nonostante un possibile dubbio su una posizione irregolare di El Shaarawy all’inizio dell’azione, il check Var ha confermato la validità del gol.

In definitiva, una partita che ha lasciato il segno, con il Genoa che ha trovato il pareggio solo al 96′ e la Roma che ha visto sfumare una vittoria che sembrava ormai nelle sue mani.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙