Un passo verso l’inclusione: parte il PEBA del Municipio X

“Dopo tre direttive di Giunta municipale e un complesso iter finalizzato alla variazione di destinazione di fondi municipali, per finanziare la progettazione, possiamo oggi annunciare l’avvio della redazione del primo stralcio del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Municipio X” lo comunicano in una nota l’ Assessore municipale ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Guglielmo Calcerano e l’Assessora municipale alle Politiche Sociali Denise Lancia.

“Abbiamo creduto fortemente nella necessità di dare impulso alla redazione del PEBA – spiega l’assessora Lancia – tanto da istituire un apposito tavolo per fare parlare tra di loro cittadini, associazioni di categoria delle persone con disabilità, rappresentanti politico-istituzionali della maggioranza municipale e Uffici amministrativi del Municipio X competenti nelle materie del Sociale e dei Lavori Pubblici.

Dopo molte riunioni ci siamo resi conto della necessità di affidare la pianificazione a specialisti, che sapessero ricevere ed interpretare il contributo operativo fornito dalla cittadinanza, che ha segnalato i punti maggiormente critici per la presenza di barriere atchitettoniche e sensoriali“.

“Il PEBA – prosegue l’ assessore Calcerano – è un fondamentale documento di pianificazione e la sua stesura costituisce un obbligo per gli Enti locali. Nell’ordinamento di Roma Capitale la Delibera 39/2020 ha fissato le linee guida operative per la redazione dei PEBA da parte dei Municipi, ma questo atto di indirizzo non è stato purtroppo ad oggi mai finanziato.

Tuttavia non ci siamo persi d’animo, e abbiamo ritenuto di utilizzare una piccola parte dei fondi municipali disponibili per i lavori pubblici per affidare ad una figura altamente specializzata nella materia la predisposizione di un primo stralcio progettuale, in alcune zone definite nel corso delle riunioni del Tavolo PEBA Mun X Questa prima pianificazione riveste dunque una importanza strategica non solo per le persone con disabilità e per l’utenza fragile residente a Ostia, ma per tutte e tutti gli abitanti del Municipio X“.

“Oggi – concludono gli Assessori – compiamo un primo importante passo per rendere progressivamente il nostro territorio a misura di tutte e tutti“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.