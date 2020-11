Una farmacia a misura di cittadino

Un presidio sanitario a tutto tondo in grado di rispondere sempre meglio alle esigenze di salute dei cittadini. E’ la Farmacia Squarti situata nel quartiere Giardinetti che, da oggi, diventa un punto di riferimento “istituzionale” della sanità regionale. Grazie all’Accordo con la Pisana al presidio di via Casilina 1218 è stato affidato il compito di monitorare la diffusione della pandemia inserendolo nei centri riconosciuti e certificati che eseguono tamponi antigenici rapidi o test sierologici per covid-19. Viene così pienamente riconosciuto il diritto alla salute dei cittadini e in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, la farmacia rappresenta il primo approccio al servizio nazionale.

“La nostra figura viene proposta finalmente come soggetto autonomo e unitario nel quadro della politica sanitaria, allargando e qualificando altri spazi di lavoro nell’industria e nella pubblica amministrazione” rileva il dott. Fabrizio Squarti, aggiungendo che “Si tratta di un passaggio epocale perché la professione non viene più unicamente identificata con la farmacia aperta al pubblico, nonostante questa ne rappresenti il centro gravitazionale”. Si configura, pertanto, l’identikit della “farmacia europea”: un luogo dove oltre ad acquistare medicinali è possibile svolgere analisi cliniche, usufruire di servizi sanitari e consulenze personalizzate in campo alimentare e dietetico, offrire servizi mirati, come la consegna a domicilio dei farmaci per gli anziani, partecipare attivamente alle campagne di informazione e prevenzione vigilando sul corretto uso dei farmaci.

“E’ la nostra filosofia” riprende Squarti “Una farmacia tecnica, professionale, attenta al diritto alla salute dei cittadini. Una farmacia che non può diventare un drug store ma, pur allargando la gamma dei servizi, conservare e sviluppare la sua peculiarità di Centro della salute”.

Per i test presso la Farmacia Squarti, contattare il numero: 3461870009

I test vengono effettuati dalle 9 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Costi: 20 euro per il sierologico, 22 euro per l’antigenico. L’esito del tampone viene rilasciato immediatamente.

Ulteriori info https://www.farmaciasquarti.com/