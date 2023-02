Una final four di Coppa Italia da record

Uno spettacolo unico, reso possibile da diverse collaborazioni istituzionali e dal lavoro sul territorio dei Comitati FIPAV Lazio e FIPAV Roma. Coppa Italia dei Territori vinta dalla selezione giovanile del CQT Roma

Il Capo dello Stato, i migliori giocatori del mondo, un’atmosfera da brividi e un sold out che ha confermato Roma al centro di tutte le mappe pallavolistiche. La finale della Del Monte Coppa Italia di Superlega, vinta da Gas Sales Bluenergy Piacenza al Palazzo dello Sport di Roma, è stata un successo senza precedenti. Nei due giorni della final four hanno assistito al match oltre 20 mila persone, per un incasso totale – da record – di 351.774, 85 euro.

La macchina organizzativa di FIPAV Lazio e FIPAV Roma è partita da lontano, promuovendo la manifestazione sul territorio nei vari eventi dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. In questo percorso di avvicinamento, durante il quale le società del Lazio e i loro tesserati hanno svolto ruoli da assoluti protagonisti, i Comitati presieduti da Andrea Burlandi e Claudio Martinelli hanno potuto contare su partner e stakeholder fondamentali per la riuscita della kermesse.

Roma Capitale ha sostenuto l’evento per il tramite dell’assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda, Alessandro Onorato, che con la fascia tricolore domenica ha premiato gli arbitri della final four dopo aver ospitato nei giorni scorsi in Campidoglio (presso l’aula Giulio Cesare) la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Immancabile il supporto della Regione Lazio, che ha accompagnato il viaggio del “Diario di Volley” – un documentario nel quale pallavolo, turismo e cultura sono andati di pari passo – alla scoperta dei borghi più caratteristici del territorio in 4 diverse puntate pubblicate su YouTube, oltre a permettere a 800 possessori della Lazio Youth Card di assistere gratuitamente alle partite.

Nel corso dell’evento sono state attivate varie sinergie con Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita, mentre Arsial, l’Agenzia regionale per lo Sviluppo dell’agricoltura, ha personalizzato la sala ospitality del Palazzo dello Sport con le eccellenze alimentari delle province. La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata per certi versi la ciliegina sulla torta. A dir poco emozionante l’accoglienza riservata dal pubblico di Roma al Capo dello Stato: i tifosi del volley hanno omaggiato Mattarella con una standing ovation e con lo striscione “Benvenuto Presidente”, mostrato insieme a una grande bandiera tricolore nel momento dell’Inno di Mameli suonato dalla Banda della Polizia Municipale di Roma Capitale.

Soddisfazione del presidente della Fipav Lazio Andrea Burlandi: “E’ stata una manifestazione da sogno, che ha dimostrato ancora una volta la grande passione del nostro movimento. Avere con noi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la terza volta dopo la sua partecipazione al Mondiale del 2018 e alla finale di Coppa Italia di Serie A1 femminile della passata stagione, rappresenta un onore che inorgoglisce tutta la nostra famiglia pallavolistica.

Abbiamo visto tifosi, tesserati e appassionati venire da ogni angolo del Lazio e voglio sottolineare ancora una volta il sostegno costante da parte delle istituzioni, in particolare Roma Capitale e Regione Lazio”. “Da parte dei comitati un sincero ringraziamento all’organizzazione, allo staff, ai volontari e a tutte le persone che hanno reso possibile la riuscita della Final Four di Coppa Italia”, ha aggiunto il presidente della Fipav Roma Claudio Martinelli, “Possiamo dire senza il timore di essere più smentiti che la nostra città è sempre di più la Capitale della grande pallavolo, nazionale e internazionale.

Alle persone che sabato e domenica hanno riempito gli spalti del Palazzo dello Sport dico un enorme “grazie!” e invito già da ora a rivivere questo meraviglioso entusiasmo il 14 e il 16 settembre per le finali dell’Europeo”.

Nei giorni della Del Monte Coppa Italia si è giocata anche la prestigiosa Coppa Italia dei Territori, vinta dal CQT Roma. Nella finalissima contro Milano a spuntarla è stato il Comitato Territoriale guidato dal presidente Claudio Martinelli, che davanti al pubblico del Pala Fonte ha strappato il titolo agli avversari imponendosi al tie break. Un successo importante per gli under 15 romani guidati in campo da Giulia Del Monte, dal suo vice Valentini e dal terzo allenatore Bernucci (scout Murolo), che hanno prima dominato il girone all’italiana del sabato – vincendo tutte e tre le partite in programma e lasciando solo un punticino per strada – riuscendo poi a concludere in bellezza il torneo, nonostante la sofferenza nell’atto conclusivo contro il Comitato Territoriale lombardo.

Nella finalina per il terzo posto si è imposto il CQT Firenze, che ha superato 2-0 il CQT Bologna. Una grande festa di sport, sia per i giovani atleti, ma anche per le famiglie arrivate nella Capitale dal resto d’Italia, un’organizzazione puntuale grazie al lavoro della Fipav Lazio e della Fipav Roma. Grande soddisfazione da parte di Massimiliano Giordani, direttore tecnico del CQT Roma: “Siamo davvero felici, il trofeo era molto sentito e lo scorso anno non si è riuscito a organizzarlo a causa del Covid.

C’erano un po’ di ricordi negativi legati alla pandemia e siamo riusciti a lavarli via con questa prestazione. Abbiamo avuto modo di visionare tanti ragazzi, quindici per la precisione, e abbiamo constatato ancora una volta come il territorio sia in fermento a livello pallavolistico. A prescindere dall’entità dell’avversario giocare gare di questo livello è sicuramente un criterio di crescita ed è un bel segnale per il futuro dei ragazzi”.