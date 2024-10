Una spumeggiante premiazione del Premio “Scarpellino” 2024 a Tor Tre Teste

La XIV edizione del premio per poesie e stornelli inediti nei dialetti del Lazio “Vincenzo Scarpellino” 2024, si è conclusa domenica 20 ottobre con la cerimonia di premiazione nella sede del Centro Culturale “Lepetit” , nell’omonima via a Tor Tre Teste. Il premio, ideato da Achille Serrao, Vincenzo Luciani e Giorgio Grillo per onorare la memoria del poeta romanesco Vincenzo Scarpellino (1943-1999), riunisce ogni anno numerosi poeti e alunni delle scuole che concorrono sia con stornelli che con poesie nei diversi dialetti di Roma e del Lazio.

Erano presenti i membri della giuria Vincenzo Luciani, Sandro Bari, Giorgio Grillo, Aurora Fratini e Maurizio Rossi; il presidente Paolo d’Achille, assente per impegni accademici, ha inviato un saluto scritto, che è stato letto da Maurizio Rossi, in veste anche di presentatore, ottimamente coadiuvato da Aurora Fratini. Oltre ai premiati e ai finalisti, al numeroso e sempre attento pubblico, erano presenti in rappresentanza del V Municipio, l’assessora alla Scuola Cecilia Fannunza (che ha premiato i vincitore della sezione scuole) e il consigliere Emiliano Orlandi.

Dopo il saluto (con un breve ricordo della poetessa Laura Rainieri, di recente scomparsa) di Vincenzo Luciani, una delle anime del premio insieme con Giorgio Grillo, i due presentatori hanno letto la motivazione ufficiale per la intitolazione al poeta Achille Serrao di una strada nel parco di Tor Tre Teste; strada che intersecando la via Vincenzo Scarpellino, incardina sempre più la poesia e la cultura nel Parco che ha dato il nome anche all’omonima associazione prima e poi al sito “Poeti del Parco.it”, fortemente ancorata nelle periferie di Roma e del mondo come ricorda il titolo della sua rivista “Periferie” fin dal 1996.

Le opere lette, a cominciare dai vincitori della sezione Stornelli – Vincenzo Lanna, Angela Sgamma e Cesare Aloisi. rispettivamente 1°, 2° e 3° classificati, sono state intervallate da brani musicali (La dolce vita, Amarcord e a seguire, Roma nun fa la stupida stasera, Ciumachella, Serenata sincera), eseguiti con grande sensibilità e tecnica dal giovane violinista Riccardo Zanoni.

In un momento particolarmente significativo e toccante, per la sezione scuole sono stati premiati gli alunni delle classi elementari di Roma, IC Artemisia Gentileschi a Centocelle con una poesia di Michele Di Ronza e dell’IC Galice di Civitavecchia, alla presenza delle insegnanti emozionate come e forse più degli alunni. Il premio viene assegnato per suscitare nei ragazzi l’interesse e la cura della poesia, l’amore per il dialetto d’origine e per gettare dei semi di cultura, sempre necessari e spesso fecondi. La spontaneità e la partecipazione di questi alunni, protagonisti di un reading gioioso, sono d’esempio a poeti e scrittori anche più navigati.

Si sono poi esibiti i finalisti della sezione Poesia, tra i quali Stefano Marinucci (rappresentato da Ginevra), Angela Sgamma, Paolo Emilio Urbanetti, Luca Sciarretti, Alveno Grani. E’ stata poi la volta dei tre vincitori della sezione poesia, a partire dala 3° classificato Leone Antenone, a seguire Nicoletta Chiaromonte (2ª) e Paolo Fidenzoni (detto er Farmapoeta), il vincitore, che hanno declamato le tre poesie presentate in concorso. Per i vincitori delle varie sezioni Aurora Fratini ha letto le motivazioni della giuria, mentre i giurati e l’assessora Fannunza, hanno consegnato i rispettivi premi.

La cantatrice a braccio e poetessa Agnese Monaldi, ha improvvisato ottave rime in onore dei poeti e dei membri della giuria, mentre Riccardo Zanoni ha concluso con un acclamatissimo bis, eseguendo un famoso brano di Ennio Morricone, tratto dal film Mission.

Il gradito rinfresco finale ha dato modo di dialogare e concludere la serata, in un clima di festa e di amicizia.

IL VIDEO DELLA PREMIAZIONE

