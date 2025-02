Una storia di delazione come tante

Pietre d’inciampo a Bologna e a Firenze

Il 27 Gennaio scorso, “Giorno della Memoria” a Bologna – davanti alla casa dove abitava con la moglie e i due figli, Arpad Weisz (1896-1944), prestigioso giocatore e poi allenatore ungherese dell’Ambrosiana Inter e del Bologna, con cui conquistò due scudetti – sono state istallate quattro pietre d’inciampo per ricordare la loro storia e la loro fine ad Auschwitz, la “Fabbrica della Morte”.

Anche allo Stadio “Dall’Ara” della città felsinea, dal 27 Gennaio 2009, una lapide, istallata nella Curva Sud dello Stadio, la curva degli ospiti, ricorda Arpad Weisz e il suo destino. Da tempo la Curva Sud dello Stadio ha preso il suo nome. Dal 27 Gennaio 2012, anche allo Stadio San Siro di Milano, una targa ricorda questo grande dello Sport, perseguitato e ucciso solo perché ebreo.

Anche per la persona di cui appresso leggerete la storia, davanti alla sua casa di Firenze, il 9 Gennaio scorso, è stata istallata una pietra d’inciampo, anche lui era finito ad Auschwitz, per una delazione, solo perché ebreo.

“La Memoria è in cammino e nessuno la può fermare”. Una dedica

Queste righe le dedico ad uno dei miei “Maestri”, dal quale molto ho imparato e al quale, dunque, devo molto per quello che sono diventato e che sono oggi. La persona a cui mi riferisco si chiamava Alberto Manzi (1924-1997).

Nelle righe che leggerete è citato il paese di Pitigliano, bellissimo Borgo in Provincia di Grosseto, nel quale era nato il protagonista della storia che segue, Goffredo Paggi (1913-1944). Pitigliano è un Borgo di antichissima dimora ebraica (se non erro, il primo luogo di insediamento ebraico in Italia) e paese di cui Alberto Manzi è stato, dal 1995 al 1997, Sindaco facendo, tra l’altro, restaurare e riaprire la vecchia Sinagoga del paese, una tra le più antiche d’Italia.

*****

“Il regime dei sospetti è anche il regime della delazione.” (Georges Bernanos, scrittore francese, 1888-1948)

******

“Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono.” (Josè de Sousa Saramago, scrittore portoghese,1922-2010, dal Romanzo “Cecità”,1995)

*****

È la sera del 7 Dicembre 1943, sono le 17,30 e a Firenze il cielo è plumbeo, ma non piove. II Ragioniere Goffredo Paggi – trent’anni pitiglianese che lavora da qualche anno a Firenze, in Via Ricasoli, civico 26, sede del Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno – ha finito di lavorare e esce dall’Ufficio. Sulla soglia saluta un collega, Alessandro Benucci, che si allontana in fretta. Anche lui vorrebbe proseguire, ma due poliziotti lo stanno aspettando. Sono venuti a prenderlo. Lui è ebreo e – da quando è stata emanata l’Ordinanza di Polizia N.5, del 30 Novembre, firmata dal Ministro degli Interni della Repubblica Sociale Italiana (RSI), Guido Buffarini-Guidi, che ha aperto e reso libera la “caccia all’ebreo” – li stanno prendendo tutti, uno per uno.

Guido Buffarini-Guidi: un uomo per tutte le stagioni

Guido Buffarini-Guidi (1895-1945), quando si dice “un uomo, per tutte le stagioni”. Decorato più volte nella Prima Guerra Mondiale è squadrista della prima ora e da componente del Gran Consiglio del Fascismo vota contro l’Ordine del Giorno Grandi, confermandosi così fedele al duce e agli occupanti tedeschi. Nominato Ministro degli Interni della Repubblica Sociale Italiana, si impegna nella caccia ai “traditori” fascisti del 25 Luglio ‘43, agli antifascisti e a gli ebrei. Tra le altre nefandezze di cui si rende responsabile, l’autorizzazione – data al Questore fascista di Roma, Pietro Caruso – a compilare la Lista dei 50 nominativi da consegnare ai tedeschi, su esplicita richiesta di Herbert Kappler, per la rappresaglia delle Cave Ardeatine (24 Marzo del 1944).

Il suo estremismo e l’eccessiva vicinanza agli alleati nazisti spingeranno Mussolini, nel Febbraio 1945, a destituirlo dalla carica di Ministro (viene sostituito da Paolo Zerbino, 1905-1945). Ciononostante, Buffarini-Guidi resta al fianco del duce. Arrestato dopo la Liberazione, viene processato da una Corte d’Assise straordinaria, condannato a morte e fucilato nel Carcere di San Vittore, il 10 Luglio 1945.

Paggi resta sorpreso di quei poliziotti che lo trattano come un malfattore. Dice che lui al 26 di Via Ricasoli ci lavora e chiede di vedere il suo Capo Ufficio, Fosco Fantecchi (in odore di antifascismo) ma quando questo arriva, Paggi ha già iniziato il suo viaggio senza ritorno verso l’ignoto, i poliziotti lo stanno, infatti, portando (meglio, trascinando) al Commissariato Santa Croce. Qualcuno lo ha denunciato al Commissario Capo della Polizia della RSI, Franco Barone. Chi è stato? Non si sa e per molto tempo dopo il “fattaccio”, il nome dell’infame, del delatore, resterà sconosciuto, così come sconosciuto resterà il motivo di quella denuncia: dissapori tra i due? Soldi (per un delatore un ebreo maschio valeva 5mila Lire, una donna 3mila, un bambino 1.500) o un debito di qualche genere del delatore così “pagato” al Poliziotto della RSI, Franco Barone, a cui si era presentato per denunciare che nell’Ufficio dove lavorava: “c’era un ebreo armato e pericoloso”?

Dopo quella cattura ha inizio per Goffredo Paggi il “viaggio negli Inferi”: dalle Murate, il Carcere di Firenze, al Campo di Prigionia, “La Selva”, di Bagno a Ripoli, a Prato. Poi da Milano (Carcere di San Vittore) ad Auschwitz (Matricola 173464), dove Paggi arriva il 6 Febbraio del 1944, con il “trasporto” numero 06, partito dal Binario 21 della Stazione ferroviaria di Milano (il Binario sotterraneo oggi Luogo della Memoria) il 30 Gennaio del 1944 (lo stesso “trasporto” su cui era stata caricata anche la bambina 13enne Liliana Segre. Liliana si salverà, Goffredo no). Queste le tappe della storia e della fine di Goffredo Paggi, “cittadino italiano di razza ebraica” come recitava il suo documento d’Identità. Ad Auschwitz, Goffredo Paggi morirà, presumibilmente dopo il 30 Aprile 1944.

Le parole dell’infamia

______

MINISTERO DELL’INTERNO Gabinetto Ufficio del telegrafo e della cifra PRECEDENZA ASSOLUTA 1/12/1943

A TUTTI I CAPI PROVINCIA N.5

Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente Ordinanza di Polizia che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta provincia:

“I° tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengono, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche.

2° Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza ariana, devono essere sottoposti a speciale vigilanza degli organi di polizia.” Siano intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati

IL MINISTRO BUFFARINI – GUIDI

(Documento conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma)

******

Sono passati più di due anni da quando Mussolini – affacciato al Balcone romano del Palazzo di Venezia – ha decretato essere scoccata, per l’Italia, “l’ora delle decisioni irrevocabili”. Gli uomini sono al fronte e chi resta a casa (le donne, i vecchi, i bambini) tira la cinghia. Chi ha soldi, ha pane. Gli altri, si ammalano e muoiono di stenti: a Firenze, per ogni nascita, si registrano quattro morti, sono gli italiani caduti al fronte o uccisi dalla fame. “mentre poliziotti occhiuti ascoltano in segreto le chiacchiere nei bar della città, sulle soglie dei negozi, sui tram, cercano gli oppositori e pagano gli informatori e i delatori” (dal Podcast “Il Delatore”, pensato e condotto dalla giornalista Vera Paggi, lontana discendente di Goffredo, per RAI Radio1 e ascoltabile su Rai Play Sound: https://www.raiplaysound.it/programmi/ildelatore).

Proprio per colpa di uno di quei delatori – un suo collega di lavoro che si saprà poi rispondere al nome di Alessandro Benucci – Goffredo Paggi, quella sera di Dicembre del 1943, non tornerà a casa, ma inizierà un viaggio con un biglietto di sola andata offertogli, non certo gentilmente, dai poliziotti del Commissariato Santa Croce di Firenze, poliziotti fascisti della Repubblica Sociale Italiana, comandati dal Commissario Capo Franco Barone; poliziotti che lo considerano meno di niente, un impiccio, un “affare” fastidioso da sbrigare in fretta e da chiudere con la consegna ai tedeschi del “soggetto arrestato, perché ebreo”. Solo routine insomma, niente di più di una delle tante “pratiche” di quei giorni, certo non tranquilli.

Franco Barone, l’amico del “Maggiore” Carità

Franco Barone, il Commissario Capo del Commissariato Santa Croce di Firenze, è un fascista convinto e, ligio al dovere, dà la caccia a ebrei e antifascisti, sapendo benissimo quale è la fine che li aspetta, ma senza curarsene troppo, né scomporsi più di tanto anzi, per nulla. D’altronde Barone è amico di Mario Carità, “il Maggiore” Mario Carità, il Capo del Reparto Servizi Speciali della RSI, poi denominato Ufficio Politico Investigativo Firenze II°, di cui farà parte anche Pietro Koch, insomma un Reparto Speciale della Polizia fascista – operante all’interno della ricostituita 92^ Legione della MVSN, con Sede nella Caserma Craveri in Via della Scala – che non è altro che una banda organizzata di sadici, assassini e cocainomani.

Carità, che tra le altre cose è anche un consumatore abituale di cocaina, è uno squadrista della prima ora, parteciperà alle Campagne di Albania e Grecia, con il grado di Centurione della MVSN, la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, (equivalente a quello di Capitano dell’Esercito) e successivamente farà il suo sporco lavoro di torturatore e assassino, con scrupolo, oltre che a Firenze anche a Rovigo e a Padova, dove si trasferirà quando per quelli come lui a Firenze l’aria si farà pesante.

Al momento della caduta della Repubblica Sociale Italiana, Carità sparisce ma nel Maggio del 1945 i militari statunitensi lo trovano entrando armi alla mano nella stanza di una Pensione del paese di Castelrotto (Alpe di Siusi), in Alto Adige, dove il “Maggiore” crede di essere al sicuro.

Quando i militari alleati irrompono nella sua stanza, Carità è a letto con l’amante. Appena vede le divise alleate afferra la pistola che ha a portata di mano e spara. Nel conflitto a fuoco riesce ad uccidere un soldato americano, ma infine muore colpito da una sventagliata di mitra, mentre la donna che è con lui viene ferita e dopo essere stata medicata viene condotta nel campo di concentramento americano di Coltano. Le due figlie si salvano essendo state poste dal padre, per sicurezza, in un edificio vicino. La figlia Franca di 20 anni verrà poi condannata dalla Corte d’Assise Straordinaria di Padova, convocata il 25 Settembre 1945, a 16 anni per complicità nelle torture, mentre Elisa di 17 anni verrà assolta non avendo commesso alcun reato.

Al Commissariato Santa Croce lo aspetta il Commissario Capo Franco Barone che senza perdere troppo tempo lo spedisce al Campo di Prigionia di Bagno a Ripoli. Barone, per questa sua responsabilità nell’arresto e nella deportazione di Goffredo Paggi (e chissà di quanti altri e altre) grazie a potenti protezioni non avrà nessun problema con la Giustizia dell’Italia democratica, anzi: ricevute due onorificenze dalla RSI per il suo “lavoro”, dopo la guerra non verrà epurato, ma resterà nei ranghi della Pubblica Sicurezza, raggiungendo, negli anni ’50, la posizione gerarchica di Questore (a Vicenza) e prima di andare in pensione riceverà ben due importanti riconoscimenti dallo Stato democratico: prima sarà nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, poi Commendatore dello stesso Ordine.

Barone morirà a Roma nel 1963 senza avere fatto, dunque, nemmeno un giorno di galera. Alessandro Benucci, il delatore, nel 1945 fu, invece, processato e assolto per non aver commesso il fatto: non sono mai state trovare prove della sua delazione. Probabilmente la denuncia di Paggi è stata fatta a voce, senza nemmeno perdere tempo a scrivere, perché come dicevano i latini: “verba volant, sed scripta manent” ed è certo meglio che di quella delazione non resti traccia alcuna.

Sul termine “Delazione”

Nel Diritto Penale, il termine “delazione” indica una denuncia, eventualmente anche anonima, con la quale si porta a conoscenza dell’Autorità giudiziaria la commissione di un reato o di un altro illecito, di cui vi sia stata consumazione o anche solo tentativo. In Italia, durante il Fascismo, tra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta, la pratica della delazione piantò le sue radici nella società, penetrando nell’area del dissenso clandestino, degli ambiti apolitici e finanche dei settori schiettamente fascisti.

Venivano considerati delatori coloro che, sperando di poter ottenere condizioni favorevoli per loro stessi, facevano attività di spionaggio a favore del regime. Gli “spioni” si ritenevano (o comunque si autodefinivano nelle loro lettere, spesso anonime) buoni cittadini dell’Italia littoria, collaboratori esemplari delle autorità. Obiettivo preferenziale dei confidenti erano i “disfattisti”, i pacifisti, gli ebrei, gli ascoltatori di Radio Londra.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare sotto l’occupazione nazifascista, i delatori denunciavano i propri compaesani o guidavano sul suolo italiano i soldati tedeschi che non avevano particolare dimestichezza con il territorio, soprattutto in prossimità delle zone appenniniche. In questo periodo, aumentò la propensione degli informatori a giocare in proprio, ovvero a ricercare vantaggi individuali, servendo alternativamente fascisti o tedeschi. Il bersaglio principale consisteva negli ebrei e nei partigiani; per ogni arresto, l’autore della spiata riceveva laute ricompense, in denaro o in beni in natura (in particolare chili di sale).

Una fitta rete di delazioni caratterizzò gli anni della Resistenza e della Lotta di Liberazione Nazionale e fu la causa di numerose stragi di civili, in una forma particolarmente vile ed efficace di collaborazionismo, perché sotterranea e con pochi rischi. (Fonte: https://www.memorieincammino.it/parole/delazione/).

******

Sul tema della delazione leggere: Mimmo Franzinelli, “Delatori Spie e confidenti anonimi: l’arma segreta del regime fascista”, Mondadori, 2001.

******

Sulla vicenda dell’arresto, della deportazione e della fine di Goffredo Paggi, oltre al podcast di cui ho scritto in precedenza, la giornalista Vera Paggi ha scritto il libro intitolato “La breve estate. Storia di Goffredo che nessuno poté salvare”, pubblicato nel Settembre scorso da Panozzo Editore.

Il libro è frutto di una ricerca scrupolosa, partita dall’analisi di migliaia di documenti trovati negli Archivi, di carte processuali, fascicoli personali, cartine, minute dei servizi segreti partigiani. «Non è un saggio storico, ma un’inchiesta giornalistica, condotta con sguardo distaccato» – ha spiegato la Paggi – «È nata per caso, perché quelle ricerche, che sembrava non avrebbero dato grandi frutti, hanno invece aperto uno straordinario spaccato sulla società fiorentina dell’epoca, sul mondo scomparso dell’economia ebraica, che dava lavoro a molti cittadini, ma soprattutto racconta di gente comune che poteva fare la differenza». Tra quelli che hanno coadiuvato la giornalista nelle sue ricerche, vanno citati anche gli uomini della Polizia Scientifica di Roma che l’hanno aiutata ricostruire l’identità fotografica di Goffredo Paggi.

Dal libro emergono anche gli aspetti più dolci della storia di Goffredo Paggi, che in realtà la rendono ancora più amara. Paggi, infatti, era innamorato di una ragazza non ebrea, Anna Caterina Dini. Fu per lei che rimase a Firenze, nonostante potesse andare a nascondersi con la famiglia Pitigliano, così da sfuggire all’Ordinanza di Polizia n.5 della RSI, di cui ho scritto sopra.

Durante le ricerche per la stesura del libro, ha raccontato ancora Vera Paggi, «ho incontrato Ermanno, il figlio di Alessandro Smulevich, il migliore amico di Goffredo, l’attore Roberto Visconti, figlio di Anna Caterina, che mai smise di amare Goffredo, e il pronipote del presunto delatore, Roberto Benucci, una persona simpaticissima, sceriffo in Florida, che sarà presente il 9 gennaio, in segno di espiazione per quella parentela imbarazzante. Durante gli incontri ci siamo emozionati e abbiamo concluso che il nazismo non ha vinto se eravamo lì, tutti insieme, a parlare di quelle vicende che hanno toccato le nostre famiglie. Alla fine, siamo diventati amici».

******

Il 9 Gennaio scorso, nella stessa Via Ricasoli, al civico 26 di Firenze, dove Goffredo Paggi aveva lavorato ed era stato arrestato, è stata posizionata, in sua Memoria, la pietra che vedete sopra. Alla cerimonia dell’istallazione era presente l’artista tedesco Gunter Demnig, inventore di questa particolare forma di Memoria, ma erano presenti anche Vera Paggi e le altre persone che la giornalista aveva conosciuto durante le ricerche per il suo libro.

*****

Chiudo questa Nota con le parole di Roberto Benucci, pronipote del delatore di Paggi, arrivato dalla Contea USA di Sarasota, in Florida, dove è lo sceriffo, per presenziare alla posa della pietra d’inciampo che ha detto: “Appartengo alla parte brutta della storia di Goffredo, ma per me è un onore essere venuto a commemorare la posa di questa pietra.” ,

Noi della Sezione ANPI Aurelio-Cavalleggeri “Galiano Tabarini”, che negli anni abbiamo fatto istallare diverse pietre d’inciampo nel nostro Municipio, sappiamo quanto valga fare Memoria e quanto sia importante continuare a fare in modo che le persone possano “inciampare” in quelle piccole pietre con la testa di ottone e “perdere” una manciata di secondi a leggere le parole li incise. Sono certamente secondi spesi bene oggi che la vita è sempre è più frenetica e che la realtà e sempre meno propensa ad accettare che ci si fermi a riflettere su “ciò che è stato e può essere ancora”.

Ma occorre farlo fedeli alle parole di Primo Levi, il deportato n.174517 – per sua fortuna Chimico alla Buna, la Fabbrica di Gomma istallata nel Campo di Auschwitz-Monowitz che era un Arbeitslager, ovvero un Campo di Lavoro – che ci ricordava: “meditate che questo è stato” e ci ammoniva:

“Vi comando queste parole. / Scolpitele nel vostro cuore / Stando in casa andando per via, / Coricandovi alzandovi; / Ripetetele ai vostri figli. / O vi si sfaccia la casa, / La malattia vi impedisca, / I vostri nati torcano il viso da voi.” //.

