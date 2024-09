Unindustria: Giuseppe Biazzo è il nuovo presidente

Con un incredibile 99% dei consensi, Giuseppe Biazzo, fondatore e amministratore delegato di Orienta SpA, è stato eletto nuovo presidente di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese del Lazio. Un vero e proprio plebiscito che sancisce la successione di Angelo Camilli, e l’assemblea ha svolto il suo compito il 24 settembre con un clima di forte approvazione.

Il programma di Biazzo ha ricevuto l’apprezzamento dell’assemblea, con un focus primario sul rilancio del “Piano industriale del Lazio”. Grande attenzione sarà rivolta alla transizione digitale e a quella green, con un impegno a migliorare le infrastrutture sia fisiche che digitali, rendendo così la regione più competitiva.

Il piano prevede anche iniziative di orientamento e formazione per preparare al meglio i giovani all’ingresso nel mondo del lavoro. Rome Technopole è stato scelto come modello di riferimento per percorsi accademici innovativi e ricerca applicata nel settore industriale.

Giuseppe Biazzo, un professionista di spicco, è il fondatore e amministratore delegato di Orienta SpA Società Benefit, agenzia per il lavoro italiana creata nel 1993. Laureato in economia con un MBA, è nato a Torino il 4 giugno 1965 e vive con la moglie e due figli. Da settembre 2020, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Unindustria con delega sul capitale umano e la cultura d’impresa.

In precedenza, dal 2016 al 2020, è stato consigliere di presidenza in Unindustria e, dal 2013 al 2023, ha guidato Ebitemp, l’ente bilaterale del settore della somministrazione. Prima di ciò, ha anche presieduto Assolavoro e ha prestato servizio come ufficiale presso il primo battaglione carabinieri paracadutisti “Tuscania” di Livorno, dal 1989 al 1991.

Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha congratulato Biazzo con una nota entusiastica: “A nome mio e della Giunta regionale, congratulazioni a Giuseppe Biazzo per la sua elezione a presidente di Unindustria Lazio con un impressionante 99% di voti favorevoli. Un ringraziamento speciale va anche ad Angelo Camilli per il suo fondamentale lavoro fino ad oggi.

L’esperienza e la competenza di Biazzo saranno una guida per le imprese del nostro territorio in un periodo storico caratterizzato da sfide ma anche da opportunità.

Le imprese sono il motore essenziale per la crescita e per il miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, grazie all’avvio del Piano Industriale del Lazio.

Sono entusiasta che nel programma della nuova governance si presti grande attenzione alle transizioni, dalla digitalizzazione alla sostenibilità. Questo approccio consentirà di colmare importanti divari territoriali e sociali”.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto esprimere il suo sostegno: “Complimenti a Giuseppe Biazzo per la sua elezione a presidente di Unindustria Lazio. Sono certo che insieme continueremo il prezioso lavoro svolto da Angelo Camilli, che ha contribuito in modo significativo alla crescita e allo sviluppo del sistema produttivo di Roma”.

