V Municipio, premiati gli alunni 100 e lode

Anche quest’anno, il 20 novembre 2023, grande successo per la cerimonia di premiazione dei ragazzi che hanno conseguito il diploma con il massimo cum laude.

In un caldo pomeriggio autunnale la sala del consiglio del V Municipio, in Via Perlasca, è stata la cornice istituzionale perfetta per la gioiosa cerimonia di premiazione dei ragazzi che durante l’ultima sessione dei famigerati esami di stato hanno conseguito il massimo dei voti con il plauso della commissione esaminatrice: 100 e lode!

Gli ultimi giorni di novembre sono quelli nei quali le matricole si cimentano con i primi esoneri, con le prime verifiche ma nella giornata del 20 novembre erano altri i discorsi che si sentivano nella sala gremita di ragazzi, genitori e amici: erano discorsi di imprese leggendarie di superamento di avventure fantasmagoriche erano discorsi ammantati già di un delicato e personale velo della nostalgia: un ciclo si è definitivamente concluso ed un atro si sta aprendo davanti a loto.

Chiamati singolarmente i ragazzi arrivavano davanti alla commissione premiante composta dal presidente del Municipio Mauro Caliste, dall’assessora alle politiche educative Cecilia Fannunza e dal dott. L’Occaso, direttore generale del municipio, con emozione ed orgoglio accogliendo con un caldo sorriso la targa consegnatagli loro, due biglietti offerti dal Broadway Cinema, una maglietta con i loghi del municipio e, in anteprima, il libro sulle bellezze del municipio “Le strade della cultura” guida turistica e culturale del V Municipio.

Premiando l’eccellenza, che ci rende orgogliosi non ci si dimentica di coloro che necessitano di più attenzioni ma si riconosce a questi ragazzi un impegno particolare che li rende, in qualche misura, esempi per gli altri, in sintesi queste le parole espresse dal presidente all’inizio della premiazione.

Come lo scorso anno, ma non poteva essere altrimenti, una luce particolare brillava nella sala: i sorrisi di ragazzi, professori e genitori che con compostezza ed emozione hanno partecipato a questo momento.

I latini salutavano nelle occasioni speciali, con una locuzione che in questo caso non potrebbe essere più appropriato: ad maiora!

