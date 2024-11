“Va dove ti porta il piede” all’Elsa Morante

Domenica 24 novembre al Teatro Elsa Morante è di scena lo spettacolo “Va dove ti porta il piede” di e con Laura Vaccari Kibel.

Tante valige colorate si apriranno sulla scena per condurre in un viaggio nella fantasia.

Brevi racconti senza parole che toccano temi universali come la pace, il rispetto per l’ambiente, l’amore.

L’artista trasforma parti del suo corpo che diventano protagoniste di storie piene di ironia.

Uno spettacolo in cui i piedi, liberati dal ruolo di strumenti di deambulazione, si protendono verso il cielo e si trasformano in figure umane, un po’ come burattini che non parlano ma che sanno raccontare storie piene di fantasia e tenerezza.

Per fare il teatro basta un niente, bastano due piedi!

Per ulteriori INFO e PRENOTAZIONI.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙