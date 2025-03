Vandali in azione: incendiata la targa della sala consiliare del Municipio IX

Nella notte, un gesto vile e inaccettabile ha colpito il Municipio IX di Roma: la targa dell’Aula consiliare è stata data alle fiamme, un atto che le istituzioni condannano con fermezza e che sta già attirando l’attenzione delle forze dell’ordine.

L’ipotesi più accreditata è quella di un incendio doloso, e ora si lavora per risalire ai responsabili.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha espresso sdegno e preoccupazione per l’accaduto, definendolo un attacco diretto alle istituzioni democratiche. «L’incendio della targa dell’Aula consiliare nel IX Municipio rappresenta un atto grave e inaccettabile contro le istituzioni democratiche», ha dichiarato il primo cittadino, auspicando che gli investigatori facciano presto piena luce sull’accaduto.

Anche la presidente del Municipio, Titti Di Salvo, e il presidente del consiglio municipale, Luca Bedoni, hanno condannato l’episodio con una nota ufficiale: «Si tratta di un gesto inaccettabile, un attacco ai valori di democrazia e partecipazione che il nostro Consiglio incarna. L’incendio della targa non è solo un atto di inciviltà, ma un affronto all’intera comunità».

I rappresentanti del Municipio IX ribadiscono che nessuna intimidazione potrà fermare il loro lavoro: «Continueremo con determinazione a garantire trasparenza, dialogo e rispetto delle istituzioni».

Intanto, le indagini sono in corso e le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili di questo atto vandalico che ha scosso l’intero quartiere.

