Vede i finanzieri, molla lo zaino e prova a fuggire: dentro quasi mezzo chilo di droga

Un movimento repentino alla vista delle divise per tentare di seminare i militari e disfarsi del carico di droga. Non è servito a scampare ai controlli il gesto disperato di un uomo fermato in via Carlo Emanuele I, nel quartiere Esquilino, dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

I militari del Gruppo Pronto Impiego della Capitale — i cosiddetti “Baschi Verdi” — lo hanno intercettato durante uno dei consueti pattugliamenti d’area dedicati alla prevenzione dei reati di strada e al contrasto del degrado urbano.

L’uomo, accortosi della presenza della gazzella della Guardia di Finanza, ha provato ad allontanarsi celermente abbandonando a terra lo zaino che portava in spalla.

I Finanzieri lo hanno bloccato prima che potesse far perdere le sue tracce, recuperando immediatamente il bagaglio.

Ispezionando lo zaino, i militari vi hanno rinvenuto all’interno 81,5 grammi di hashish e 43,5 grammi di marijuana, in gran parte già confezionati in involucri pronti per lo spaccio, oltre a un bilancino elettronico di precisione per il peso delle dosi.

Accertata la flagranza di reato, gli uomini del Pronto Impiego hanno esteso la perquisizione all’abitazione dell’indagato poco distante.

Il controllo nell’appartamento ha confermato i sospetti degli investigatori, portando al rinvenimento di ulteriori 301 grammi di hashish e 64 grammi di marijuana, oltre al materiale necessario per la sigillatura degli stupefacenti.

Il bilancio complessivo dell’operazione ha consentito di togliere dal mercato della droga di quartiere oltre 490 grammi di sostanza, prevenendone la vendita al dettaglio.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia di controllo del territorio concordata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Roma, tesa a presidiare i punti sensibili e le vie ad alto scorrimento della Capitale.

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