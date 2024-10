Verso il Giubileo: Roma affronta il problema delle Golf Car. Patanè: “necessario un intervento normativo”

Il centro di Roma invaso da golf car e mini auto elettriche, creando da sempre una situazione di caos diffuso, che rischia di esplodere in un’emergenza proprio in vista del Giubileo. Il Campidoglio ha deciso quindi di agire, rivolgendosi direttamente al ministro dei trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, chiedendo un intervento normativo per mettere ordine nel settore.

Durante una seduta congiunta delle commissioni capitoline Mobilità e Turismo, l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha spiegato il nodo della questione: la mancanza di una normativa chiara che regoli l’utilizzo di queste vetture. Pur essendo menzionate nel Codice della strada come “veicoli con caratteristiche atipiche”, il decreto ministeriale 193-2015 non chiarisce in modo definitivo le modalità di utilizzo, lasciando queste vetture in una zona grigia.

La Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), prevista per semplificare il processo di avvio, si è rivelata un ostacolo complesso per la maggior parte degli operatori. Ciò ha generato incertezza e frenato gli investimenti, soprattutto nel settore turistico, dove alberghi e agenzie di viaggio si trovano bloccati tra l’autorizzazione regionale del 2007 e le difficoltà pratiche di ottenere i permessi necessari.

Patanè ha sottolineato che “serve un intervento legislativo a livello nazionale o regionale per risolvere la situazione”. L’amministrazione capitolina, ha dichiarato, “può agire solo in modo limitato, regolando alcuni aspetti amministrativi ma senza un potere risolutivo”.

La richiesta è chiara: una normativa che metta ordine e definisca chiaramente l’uso delle golf car, per evitare disparità di trattamento e garantire controlli più rigorosi.

Infine, l’assessore ha evidenziato la necessità di rafforzare la Squadra Vetture dei vigili urbani, responsabile di controlli su taxi, NCC, bus turistici e botticelle, per fronteggiare questa crescente problematica nel cuore della Capitale.

