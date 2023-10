Via Antonio Tempesta, quando la potatura degli alberi?

Via Antonio Tempesta, 5 municipio, è una strada che fortunatamente ha molta alberature, ma cosa serve avere queste alberature se non viene fatta una manutenzione puntuale?

In particolare ci riferiamo alle alberature poste sul lato civici dispari, in corrispondenza della parrocchia di San Barnaba.

Come si può vedere chiaramente dalle foto, ormai i rami hanno una lunghezza tale da entrare nei balconi e/o finestre.

Le Autorità e il servizio giardini, hanno definito un calendario di potature puntuale e pubblicato sul sito del municipio, che attualmente riguarda principalmente ex 7 municipio.

Ma ci domandiamo; possibile che gli anni passano e non si possa fare almeno un intervento di “messa in sicurezza” tale da ridurre la dimensione delle alberature?

Un piccolo intervento di riduzione dei rami, sui civici pari, fu fatto alcuni mesi fa. Intervento che ha dato piccoli risultati.

Se pensate che detto intervento e durato per la sola mattinata, potete immaginare quanto sia stato risolutivo.

Siamo molto pessimisti che si possa, in tempi brevi, avere una puntuale manutenzione, cercheremo di sollecitare con maggiore puntualità le Autorità per avere almeno la messa in sicurezza.

Arturo Pallini e alcuni abitanti