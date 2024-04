Via dei Ginepri da oltre un mese continua ad essere Illuminata h24 

«Gentile Cliente, abbiamo recepito la tua segnalazione numero G00000233529. L’intervento verrà eseguito nel più breve tempo possibile. Ti invitiamo ad accedere al seguente link https://aretispa.my.site.com/surveys/survey/runtimeApp.app?invitationId=0KiWi000000AJ2z&surveyName=sondaggio_soddisfazione_cliente_areti_guasti_ip&UUID=0a110cde-9136-4af8-9948-2b7d25f23310 per lasciare un feedback sul servizio areti. Accedi all’Area Riservata su www.areti.it/welcome per scoprire tutti i nostri servizi.»

Questa è la ricevuta alla segnalazione con cui l’amico Giuseppe residente in via dei Ginepri, a Centocelle, ha segnalato ad ACEA Areti Illuminazione Pubblica stanco della vedere i lampioni accesi ininterrottamente per tutte e 24h della giornata con un inutile spreco di energia elettrica per tutte le ore illuminate dalla luce del sole.

Stamattina prima di sottolineare l’efficienza di un’Azienda quotata in borsa e il cui capitale azionario è in maggioranza del Comune di Roma, siamo andati a vedere e alle ore 13 dell’11 aprile i LED di tutti i lampioni erano accesi, tanto si sa, a pagare è sempre pantalone, noi!

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati