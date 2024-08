Via libera all’assestamento bilancio

Al termine di una lunga maratona, è stato approvato dall’Assemblea capitolina l’assestamento di bilancio.

Il bilancio 2024 ammonta a 6 miliardi e 144 milioni di euro per la parte corrente, con 30 milioni destinati alle risorse del PNRR e 85 milioni al Giubileo. Per la parte capitale, il bilancio è di 4 miliardi e 474 milioni di euro, includendo 840 milioni di risorse PNRR e 215 milioni di risorse statali per il Giubileo.

Il bilancio mostra una crescita rispetto agli anni precedenti: la parte corrente aumenta dell’1% rispetto al 2022 e del 7% rispetto al 2023, mentre la parte capitale incrementa del 53% rispetto al 2022 e del 19% rispetto al 2023. Anche i fondi ordinari di parte corrente di Roma Capitale crescono, con un aumento del 2% rispetto al 2022 e del 5% rispetto al 2023.

Un dato particolarmente rilevante riguarda le entrate. La lotta contro l’evasione fiscale e il sommerso ha prodotto risultati significativi.

L’efficace miglioramento dell’accertamento e della riscossione, il recupero dell’evasione dell’IMU e la crescita del contributo di soggiorno hanno contribuito all’aumento delle entrate.

Le risorse addizionali sono state investite in servizi fondamentali per la vita dei cittadini, con un focus particolare su: servizi sociali, tra cui assistenza domiciliare, minori in affido e case famiglia; scuola,

con più di 16 milioni; emergenza abitativa, con oltre 7 milioni di euro; voucher sportivi, per promuovere lo sport, l’attività fisica e il benessere; cura del verde, per mantenere e valorizzare gli spazi pubblici.

“Rispettando i tempi previsti dalla legge – ha commentato la Presidente dell’Assemblea Svetlana Celli – è stato dato il via libera a questo importante atto che guarda al bene di Roma, delle romane e dei romani, dal centro alla periferia.

Lo abbiamo fatto con la responsabilità di dare le risposte attese dai cittadini con un occhio alle sfide che abbiamo davanti, inserendo risorse sia per i servizi sia per gli investimenti. Una manovra che conferma l’oculatezza e la lungimiranza della nostra azione.

Con un proficuo lavoro di squadra tra sindaco, giunta e maggioranza, abbiamo trovato soluzioni per superare i tagli del Governo nazionale verso i comuni. Grazie al nostro impegno continuiamo a garantire dunque i servizi pubblici in particolar modo per il sociale e verso le persone più fragili.

Realizziamo al tempo stesso misure e interventi per lo sviluppo e la crescita della città che sta vivendo finalmente una straordinaria opera di trasformazione.

Ringrazio i consiglieri capitolini, la Commissione Bilancio, il sindaco Gualtieri, l’assessora Scozzese, la Giunta e, in modo speciale, tutto il personale capitolino per il prezioso supporto nei lavori dell’Assemblea capitolina garantito in questi giorni, anche in orario notturno”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙