Via Pio Spezi, completato intervento rimozione rifiuti

Completato l’intervento di rimozione di accumuli di rifiuti a bordo strada lungo via Pio Spezi, nel municipio XII commissionato ad Ama dal Dipartimento capitolino Ciclo dei rifiuti.

Sono state rimosse cinque tonnellate di rifiuti in un intervento per il quale sono stati impegnati quattro operatori con l’ausilio di un bob cat, un escavatore e un mezzo con cassa ragno.

“Con questo intervento si aggiunge un ulteriore tassello al lavoro complessivo delle operazioni svolte da Ama in extra Tari per il recupero di aree degradate. Ad oggi sono stati svolti 276 interventi di rimozione rifiuti da discariche abusive e a bordo strada per complessive 187 aree riqualificate.

Tra le ultime operazioni eseguite quelle, ad esempio nell’area della Collatina Vecchia con la rimozione di circa mille tonnellate di rifiuti, di Via della Magliana e di Via Isacco Newton, cui si aggiungono le bonifiche nel Parco di Monte Mario e del Parco Tevere Roma Sud.

Un trend di interventi in costante crescita su cui l’amministrazione ha raddoppiato i finanziamenti, passati dai 2.3 milioni del 2023 ai 5 milioni di quest’anno”, dichiara l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

