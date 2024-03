Viale Primavera. Auto bloccate nel parcheggio allagato

Pubblichiamo volutamente alcuni scatti risalenti al 4 marzo 2024 per sottolineare e stigmatizzare da quanti giorni il parcheggio è impraticabile. Con le copiose piogge di domenica poi l’acqua è salita fino alle portiere rendendo impossibile il recupero dell’automezzo a meno di non possedere un mezzo anfibio o un buon equipaggiamento da sommozzatore.

Le telefonate di protesta in redazione e presso il presidente dell’AGS del mercato Insieme non si contano più. Più volte abbiamo segnalato il problema in municipio e, a dirla tutta, dobbiamo anche dire che è stata da parte dello stesso e su mandato del presidente Caliste e dell’Ass.re ai LL.PP. Maura Lostia ordinata la pulizia di tutti i tombini presenti sulla superficie del parcheggio.

Per mesi sembrava che il problema dell’allagamento fosse superato, ma evidentemente ciò era solo dovuto al fatto che non pioveva.

Durante il lavoro di pulizia di cui dicevamo, fu accertato che la rete di tombini non è stata probabilmente collegata al collettore fognario di viale della Primavera.

Un lavoro che doveva essere fatto già durante la realizzazione del mercato. Peccato che però un pezzo del PUP, del Mercato e del parcheggio fossero stati realizzati su una superficie non di proprietà del Comune di Roma.

L’attacco al collettore fognario si trova proprio nell’ancora non definita proprietà dell’area e viale della Primavera è di competenza del Dipartimento comunale. Difficoltà burocratiche incomprensibili per i cittadini e questo anche perché nessuno dell’istituzione locale ha mai fornito esaurienti comunicazioni in merito.

Ad oggi sappiamo che il Comune di Roma sta pagando debiti fuori bilancio su cui c’è un pronunciamento e una intimazione a pagare da parte del Tribunale, cosa che purtroppo non riguarda per il momento la situazione di viale della Primavera in quanto il debito accertato e accertato dal Comune di Roma è scaturito da un accordo tra le parti e non da una sentenza.

Nelle foto anche il debito che il Comune di Roma dovrebbe onorare e che, qualora fosse fatto, eliminerebbe non pochi problemi che ancora oggi gravano sia sui proprietari dei box sottostanti che al mercato Insieme.

