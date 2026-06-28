Villa Gordiani, finiti i cantieri Giubileo: riapre a doppio senso viale della Venezia Giulia

Dopo mesi di cantieri, viale della Venezia Giulia torna percorribile in entrambe le direzioni. Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione che, dall’inizio del 2026, hanno interessato il tratto compreso tra viale della Serenissima e via Cherso, consentendo il ripristino della normale viabilità.

Nei giorni scorsi sono stati completati gli ultimi lavori relativi alla segnaletica orizzontale e verticale, passaggio che ha permesso di riaprire la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Marciapiedi rifatti e nuova rete per le acque piovane

L’intervento ha riguardato la riqualificazione complessiva dell’asse stradale, con il rifacimento dei marciapiedi, la realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque meteoriche e la sistemazione del patrimonio arboreo, in particolare dei platani presenti lungo il viale.

I lavori hanno interessato anche la riorganizzazione degli spazi destinati al trasporto pubblico e alle postazioni per il conferimento dei rifiuti, nell’ambito degli interventi finanziati con l’ultimo lotto delle opere stradali previste per il Giubileo.

I prossimi interventi

Con la riapertura della strada non si conclude però del tutto il cantiere. Nei prossimi giorni è infatti previsto il riposizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, mentre torneranno pienamente operative anche le fermate del trasporto pubblico.

Martedì è in programma anche il ripristino del doppio senso di circolazione in via Cherso, dove al momento resta in vigore il senso unico. Sempre nel corso della prossima settimana saranno reinstallati i vetri delle pensiline Atac.

«I prossimi step saranno il ripristino dei cassonetti, la riattivazione delle linee del trasporto pubblico locale e il ritorno al doppio senso di marcia su via Cherso», spiega l’assessora ai Lavori pubblici del Municipio V, Maura Lostia. «Un intervento importante che ha consentito di ricostruire i marciapiedi, realizzare una nuova linea per lo smaltimento delle acque piovane, tutelare i platani presenti e riorganizzare gli spazi destinati ai servizi pubblici».

Tornano i percorsi ordinari dei bus

Con la conclusione dei lavori cambia anche la viabilità del trasporto pubblico. La linea 541 ha ripreso il percorso abituale in direzione del capolinea Malatesta, mentre sono tornate alla normalità anche le linee 450 e 450Sc, che durante il cantiere avevano subito modifiche al servizio.

Per completare il ritorno alla piena normalità resta soltanto la riapertura di via Cherso nei due sensi di marcia, prevista nei primi giorni della prossima settimana.

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