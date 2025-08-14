Virus West Nile, decimo decesso nel Lazio: morto un 87enne di Velletri

Il virus West Nile miete un’altra vittima nel Lazio. Nella notte, all’istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, è morto un uomo di 87 anni residente a Velletri.

Il paziente, affetto da altre patologie, era stato ricoverato il 4 agosto all’ospedale Paolo Colombo e poi trasferito il 10 agosto al nosocomio romano. Si tratta del decimo decesso registrato quest’anno nella regione.

Intanto, dal laboratorio di Virologia dello Spallanzani arrivano dati che confermano la diffusione del virus: rispetto all’ultimo aggiornamento dell’11 agosto, sono stati accertati 17 nuovi casi.

Dodici di questi presentano febbre, quattro sviluppano sindrome neurologica e un donatore è risultato positivo durante gli screening del Centro regionale sangue, confermando l’efficacia dei controlli trasfusionali.

I nuovi casi riguardano soprattutto la provincia di Latina (Aprilia, Latina, Pontinia e Sermoneta), ma anche la provincia di Roma (Nettuno) e quella di Frosinone (Amaseno).

Dall’inizio del 2025, le infezioni confermate nel Lazio sono 153:

140 casi nella Asl di Latina

8 casi nella Asl Roma 6

3 casi nella Asl di Frosinone

1 caso nella Asl Roma 3

1 caso in provincia di Caserta (fuori regione)

La situazione clinica attuale vede 26 pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 5 in terapia intensiva, 84 in isolamento domiciliare, mentre 28 sono già guariti. Il bilancio complessivo dei decessi è salito a 10.

Le autorità sanitarie continuano a raccomandare l’uso di repellenti, la protezione da punture di zanzare e il controllo dei ristagni d’acqua per contenere la diffusione del virus.

